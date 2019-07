Simona Gherghe, despre revenirea în televiziune

Simona Gherghe

Simona Gherghe a vorbit despre revenirea în televiziune, după ce l-a adus pe lume pe cel de-l doilea copil al său.

"Nu ştiu când mă voi reîntoarce la TV. Mi-e bine aşa cum sunt acum, cu cei mici acasă. Cred că nu mai am foarte multe de demonstrat. Am relaxarea asta pentru că tocmai, am atâţia ani de televiziune în spate. Nu au fost ani uşor. Nu mi s-a oferit nimic peste noapte. Am avut vreo doi ani fără weekenduri pentru că nu ştiam să spun "NU". Atunci pasiunea de jurnalism era atât de mare încât dacă îmi spuneau să muncesc gratis, aş fi venit şi aş fi muncit gratis. (...) Nu ştiu când mă întorc. Crezi că dacă nu îmi sună telefonul nu o să mai încep? Nu mă pune pe gânduri. Sunt mai relaxată. Cred că mi-am reaşezat priorităţile în viaţă şi m-au schimbat foarte mult copiii. Îmi reconfigurez viaţa un pic altfel", a declarat Simona Gherghe, în emisiuniea "Răi da' buni", de la Antena Stars.