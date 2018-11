Sorana, supărată de trădarea din ”Ultimul Trib”: ”Eu nu aș fi alungat-o pe Daniela Crudu din echipă”

Decizia Lemurilor de a o trimite pe Daniela Crudu în echipa Cameleonilor a revoltat-o pe Sorana, chiar dacă aceasta nu a avut curajul să le spună acestora. ”Alungat este cuvântul”, descrie Sorana trătarea din ”Ultimul Trib”, în această seară, de la 20.00, la Antena 1.

După ce a fost folosită ca monedă de schimb de Lemurii din ”Ultimul Trib” pentru a-și achita pedeapsa primită, Daniela Crudu a ajuns alături de Cameleoni pe insula pustie din Madagascar, iar din prima seară asupra lor s-a abătut o furtună care i-a pus pe toți la încercare. ”A fost foarte greu pentru ea, a ajuns și pe insulă, a și plouat-o! Abia aștept să vadă lumea că Daniela Crudu nu e chiar așa cum o văd ei la televizor, o asistentă TV care e pusă mereu pe glume. Are și o altă latură, cea de luptătoare”, a spus Silviu Mircescu, noul coleg de echipă al Danielei Crudu.

”Transferul” acesteia a supărat-o și pe Sorana, care consideră că Lemurii ar fi trebuit să renunțe la un alt membru care nu are loc în echipă. ”Unele strategii se văd, doar să fii incredibil de naiv să nu le vezi... Eu nu aș fi alungat-o pe Daniela sub nicio formă pentru că echipa aceasta când a plecat din România a plecat sub formă de echipă de vedete. Deși am spus că Ioana îmi e foarte dragă, e o sportivă extraordinară, un coechipier bun și priceput, dar cu toate astea, eu nu aș fi alungat-o pe Daniela din echipă. Exact acesta e cuvântul – alungat! Eu nu cred că va câștiga Ionuț, deși strategiile lui sunt foarte bune și își dorește, eu cred că va câștiga Chiriță. Și, sincer, îmi doresc să câștige Daniel Chiriță!”, mărturisește Sorana în această seară, de la 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Ultimul Trib”.