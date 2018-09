Soţia lui Woody Allen spune că Mia Farrow a profitat de mişcarea #metoo

Soţia lui Woody Allen, Soon-Yi Previn, a rupt tăcerea pentru a-l apăra pe regizor în contextul acuzaţiilor de abuz sexual asupra fiicei sale Dylan, relansând controversa şi alimentând din nou războiul dintre Allen şi Mia Farrow, relatează luni AFP.



"Ceea ce i se întâmplă lui Woody este atât de bulversant, atât de nedrept", a declarat Soon-Yi Previn, de 47 de ani, într-un interviu rar acordat New York Magazine.



"(Mia Farrow) a profitat de mişcarea #MeToo pentru a o prezenta pe Dylan ca pe o victimă. Şi o nouă generaţie aude acum vorbindu-se despre această poveste, deşi nu ar fi trebuit", a spus Soon-Yi Previn, care revine în acest interviu asupra relaţiilor dificile pe care le-a avut, copil fiind, cu Mia Farrow, care adoptat-o atunci când era căsătorită cu André Previn.



Declaraţiile celei care a provocat un scandal căsătorindu-se cu Woody Allen, cu 35 de ani mai în vârstă decât ea, şi care forma încă un cuplu cu Mia Farrow în momentul în care a început relaţia lor, au relansat războiul pe care Woody Allen îl poartă cu mai mulţi membri ai familiei Farrow, cu atât mai mult cu cât autoarea articolului, Daphne Merkin, este o veche prietenă a regizorului.



În articol, Dylan Farrow dă asigurări că mama sa nu i-a cerut să relanseze această poveste în siajul puternicei mişcări #MeToo.



În ianuarie, Dylan Farrow a dat primul său interviu televizat, în care ea detalia acuzaţiile deja lansate în mai multe rânduri, explicând cum regizorul a agresat-o sexual în 1992, pe când avea şapte ani.



"Asta nu serveşte decât la a face din mine o victimă", a declarat ea pentru New York Magazine. "Datorită mamei mele, am crescut într-o casă minunată", a adăugat ea.



După publicarea articolului, Dylan a postat pe Twitter şi o declaraţie semnată de mai mulţi copii biologici şi adoptivi ai Miei Farrow, care depun mărturie că actriţa a fost mereu "un părinte iubitor şi generos".



"Respingem orice tentativă de a respinge acuzaţiile lui Dylan prin încercarea de a ne defăima mama", au adăugat semnatarii.



Ronan Farrow, un alt fiu adoptiv al Miei Farrow devenit jurnalist şi recompensat cu un premiu Pulitzer pentru dezvăluirile sale despre Harvey Weinstein, a denunţat dur articolul lui Daphne Merkin.



"Îi datorez totul Miei Farrow", a postat el pe Twitter.



El s-a declarat furios pe New York Magazine ca "fiu şi frate", dar şi "ca jurnalist", din cauza "lipsei de atenţie pentru fapte, a refuzului de a include mărturii care să contrazică inexactităţile din articol şi a refuzului de a include în material răspunsurile surorii mele". "Victimele abuzurilor merită mai mult decât atât", a subliniat el.

AGERPRES