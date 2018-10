Știi care este numele real al Irinei Rimes? Vei avea parte de o surpriză

Facebook Irina Rimes

Românii au auzit de Irina Rimes și îi știu melodiile, însă puțini sunt cei care stiu care este numele ei real.

Tânăra cântăreață din satul Izvoare din Republica Moldova a purtat în acte numele de Rîmeş. Artista, în vârstă de 26 de ani, a devenit cunoscută în România după ce a lansat piesa ’’Visele”, care în scurt timp a devenit hit și a fost difuzată foarte des de radiourile din țară.

Într-un interviu oferit recent, Irina Rimes mărturisea că deşi în prezent trăieşte cel mai frumos vis, a trecut prin momente extrem de delicate în copilărie şi adolescenţă. „Este foarte important acel loc, numai că „acasă” a devenit şi aici, la Bucureşti. E foarte ciudat când vin de la Chişinău şi conduc o grămadă de timp, sau şoferul, ce-i drept uneori mai conduc şi singură. Trec pe pod şi ajung acasă şi zic Uraaaa. (…) Făceam toate prostiile (în copilărie - n.r.) cu fratele meu. Eu l-am crescut, părinţii noştri erau mereu plecaţi, munceau foarte mult. A fost drăguţ, noi am crescut la ţară. Ţin minte că ei plecau sâmbăta să cumpere marfă, ei aveau nişte magazine mici. Şi acum le au şi au grijă de ele. (…) Eu am muncit, am fost şi în depresie, am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese, le vindeam cu 300 de euro şi artiştilor buni şi celor penibili din Republica Moldova, doar ca să facem un ban ca să putem cumpăra un glet să facem reparaţie în apartament, că trăiam într-un loc unde nu se putea locui. (…) Toate au venit pentru că am muncit, şi eu, şi oamenii de lângă mine”, a declarat artista pentru Antena Stars.