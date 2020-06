UPDATE Prințul Joachim și-a cerut scuze publice pentru participarea la o petrecere în Spania

Prinţul Joachim al Belgiei, diagnosticat cu COVID-19 după ce a participat la o petrecere într-un oraș carantinat din Spania, și-a cerut scuze publice, transmite people.com.



"Vreau să vă cer iertare pentru faptul că am călătorit în străinătate şi nu am respectat regulile de carantină. Nu am dorit să jignesc pe nimeni şi nici să dau dovadă de lipsă de respect în aceste timpuri foarte dificile. Regret profund faptele mele şi accept consecinţele lor", a transmis prințul, într-un comunicat.



Un reprezentant al casei regale belgiene, citat de cotidianul spaniol El Pais, a declarat că acesta a călătorit în Spania pe 26 mai din motive profesionale.



Prinţul Joachim, care se află pe locul 10 în ordinea succesiunii la tronul Belgiei, a participat la o petrecere organizată în oraşul Cordoba, pe 28 mai, şi a început să prezinte simptome ale bolii în ziua următoare. Ulterior, el a fost testat pozitiv cu COVID-19.



Înaintea acestei călătorii, el a respectat toate măsurile de carantină impuse din cauza pandemiei de coronavirus de către guvernul Belgiei şi s-a autoizolat la domiciliu alături de părinţii săi, prinţesa Astrid şi prinţul Lorenz, în castelul Laeken din Bruxelles.



27 de persoane au luat parte la petrecerea din Cordoba, depăşind limita de 15 persoane autorizate să participe la întruniri publice.



Autorităţile spaniole au demarat o anchetă, iar cei 27 de participanţi la petrecere au fost plasaţi în carantină. Orice persoană care încalcă regulamentele de izolare din Cordoba riscă amenzi de până la 11.100 de dolari. Măsura îl vizează şi pe prinţul Joachim, despre care presa internaţională afirmă că ar avea o relaţie cu starleta spaniolă Victoria Ortiz.



Prinţul Joachim este cel mai recent membru al casei regale belgiene care a fost infectat cu SARS-CoV-2. La începutul lunii mai, un unchi al său, prinţul Laurent, fratele regelui Philippe , a declarat că soţia sa, prinţesa Claire, a fost testată pozitiv cu coronavirus.

ȘTIRE INIȚIALĂ Prințul belgian Joachim s-a infectat cu coronavirus după ce a participat la o petrecere care a avut loc în Spania, în timpul restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. El are simprome ușoare, relatează bbc.com.

Acesta a călătorit din Belgia în Spania pe 26 mai, pentru un stagiu. Două zile mai târziu, a mers la o petrecere cu 27 de pesoane, în sudul orașului Cordoba. Potrivit reglementărilor din această țară, adunările mai mari de 15 persoane nu sunt încă permise.

Prințul este un nepot al regelui Philippe al Belgiei.

Poliția spaniolă a lansat o anchetă, iar amenzile ar putea ajunge la 10.000 de euro.

Toate persoanele care au participat la petrecere se află acum în carantină.

Un reprezentant al guvernului spaniol la Córdoba, Rafaela Valenzuela, și-a manifestat dezacordul, considerându-i iresponsabili pe cei care au participat la eveniment. "Sunt surprinsă și furioasă. Un incident de acest tip iese în evidență într-un moment de doliu național, când atâția oameni au murit de coronavirus", a spus ea.

Petrecerea a fost relatată de ziarul spaniol El Confidencial, care a citat un document al autorităților andaluze, dar nu l-a numit pe prinț.

Prințul Joachim are 28 de ani, este fiul cel mai tânăr al prințesei Astrid și al 10-lea în linie la tronul belgian, fiind un nepot al regelui Philippe al Belgiei. El are o relație de mult timp cu spaniola Victoria Ortiz.