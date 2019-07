Peste 55.000 de participanţi, în prima seară a festivalului Neversea

Peste 55.000 de persoane au participat, joi, la festivalul Neversea, în prima seară a evenimentului organizat în perioada 4 - 7 iulie pe plaja Modern din Constanţa, au informat, vineri, organizatorii.



Debutul ediţiei a treia a festivalului Neversea a fost făcut de pe scena principală de Partydul Kiss Fm condus de Olix şi Dan Finţescu, urmaţi de Alex Parker, Mahmut Orhan, Inna şi mult aşteptatul G-EAZY. Artistul american a fost pentru prima dată în România şi s-a declarat impresionat de fanii pe care i-a găsit. Mai mult decât atât, pentru ca s-a simţit atât de bine la malul Mării Negre, artistul le-a cerut organizatorilor să îi prelungească durata show-ului.



"Este pentru prima dată când vin în România. Tot ce am auzit, înainte să ajung, au fost poveştile despre Dracula. Însă am găsit aici un public minunat şi am rămas impresionat de căldura şi de energia cu care m-au primit", a declarat G-EAZY, citat într-un comunicat de presă transmis de organizatorii festivalului.



Deschiderea oficială a festivalului a fost marcată cu focuri de artificii acompaniate de acrobaţi suspendaţi. Pe scena principală a Neversea au urcat, în prima zi, Alex Parker, Mahmut Orhan, Inna, G-EAZY, ATB, Alesso şi Lucas&Steve. Pe celelalte cinci scene au concertat alţi peste 30 de artişti, printre care Boris Brejcha, Arapu, Kristian Nairn, Şatra B.E.N.Z, Spike, Rudimental DJ şi mulţi alţii, se mai menţionează în comunicat. AGERPRES