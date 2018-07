Picnic ShortsUP 2018

Gimnastul Marian Drăgulescu și Corina, soția sa, au niște suflete foarte mari când vine vorba de animale. Aceștia dețin doi căței metis, ambii salvați de Marian, iar Corina are grijă săptămânal de zecile de...

Oana Turcu îi va avea alături de ea pe Crina Abrudan, împreună cu soțul ei Gabriel Popescu, și pe Cristi Brancu, duminică, de la 13.00, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Refresh by Oana...

Din 16 iulie pan in 18 august, Mercur retrograd se va afla in constelatia Leu. Ceea ce nu e foarte bine. Problema consta in faptul ca Leu inseamna enegie, activitate intensa. Mai pe scurt Leu este...