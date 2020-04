Recomandarea săptămânii: Ingrediente pentru mâncăruri sofisticate, cu „atestat” de la clienți

Bazarul cu bunătăți orientale, condimente, fructe uscate sau confiate, nuci, alune, semințe și alte minunății poate fi găsit acum, foarte ușor, în mediul online. Magazinul de condimente din Piața Obor, din Capitală, cunoscut de amatorii acestor esențe speciale și ingrediente pentru mâncărurile cele mai gustoase, este disponibil acum și în forma de magazin online: orientbazar.ro. Iar astfel, produsele ajung la clienți din toată țara, în cel mai scurt timp. În această perioadă, când mulți dintre noi stăm în casă, putem încerca rețete orientale, care se prepară cu ajutorul ingredientelor pe care le găsim oricând la OrientBazar.

Cine dorește să prepare humus sau să-l cumpere gata preparat, cine caută cele mai bune fructe uscate sau confiate, pentru micul dejun, dar și alune, nuci, curmale și alte minuni orientale, pe care le puteam cumpăra până acum din bazar, e acum doar la un click distanță de un magazin online cu de toate. Mai ales cunoscătorii bucătăriei oriengtale sunt clienți fideli ai bazarului online, dar și foarte mulți care abia acum descoperă aromele mâncărurilor sofisticate. „Avem toate tipurile de clienți, din toată țara, mai ales pentru că avem produse care se adresează tuturor. Printre cele mai comandate produse sunt fructele confiate, apoi sunt condimentele orientale, dar și cele folosite în bucătăriile bunicilor noastre. Ne adresăm tuturor, atât celor care nu se pricep foarte mult la gătit, cât și bucătarilor profesioniști”, explică Sergiu Tănase, unul dintre cei doi asociați ai OrientBazar (orientbazar.ro). Sergiu Tănase și Cătălin Dîndăreanu, doi tineri cu multe idei de afaceri, care au devenit mai întâi cunoscuți pentru magazinele fizice de condimente, fructe confiate, alune și semințe din București, au mutat bazarul, cu toate aromele și culorile lui, pe internet.

De la dragostea pentru bucătăria orientală

Ideea genială de a aduce permanent în piețele din România produsele specifice bazarului oriental le-a venit celor doi asociați în anul 2011. „Ideea a fost a colegului meu, Cătălin. Soția lui e pasionată de bucătărie și mereu căuta ingredientele în hypermarketuri și în supemarketuri, unde găsea puține produse și prețuri prohibitive. Astfel a pornit ideea aceasta de nișă. Am extins, cu timpul, gama de condimente, apoi de alune, semințe și nuci. Am început să importăm singuri și foarte mult am mers pe ideea de a satisface nevoiele clienților, care veneau să ne întrebe câte ceva. A venit cineva, de exemplu, să ne întrebe dacă avem bulgur. Ne-am interesat și am găsit bulgur. Ne-am dezvoltat pe măsură ce am răspuns nevoilor clienților noștri”, mai spune Sergiu. Iar bazarul nu este doar cu numele, ci și în spiritul comerțului oriental, tocmai pentru că negoțul e făcut în contact direct cu toți clienții, prin telefon, nu doar în mediul virtual. „Vrem să avem feedback de la clienți, pentru că vrem să venim în întâmpinarea nevoilor lor. Suntem cunoscuți ca magazinul de condimente din Piața Obor, deși am început cu o tarbă în Piața Crângași. În ultima perioadă merg foarte bine vânzările în mediul online și este o oportunitate, pentru că am vrut să ne extindem la nivel național și cu ajutorul acestui magazin reușim să trimitem comenzi peste tot în țară. Am ales această variantă de extindere pentru că aveam din ce în ce mai multe cereri de produse pentru mai multe locuri din țară și astfel am ajuns la varianta magazinului online, dar oricine poate discuta direct cu noi, cu unul dintre asociați”, explică antreprenorul.

Internetul face legătura cu întreaga țară

Magazinul online are în spate o istorie de succes în magazinele clasice din Capitală și apoi din alte orașe. Orient Bazar a luat naștere printr-o mică tarabă deschisă la etajul 1, în Piața Crângași, în anul 2011. A pornit cu o gamă restrânsă de produse, în mare parte autohtone, provenind de la mici producători locali: prune uscate, miez de nucă, semințe de dovleac și grâu sau făina, cumpărate de la mici producători români. În decembrie 2011, cei doi asociați au deschis primul magazin în adevăratul sens al cuvântului, în una dintre cele mai mari și mai vechi piețe din București și din țară: Obor. Astfel au adus pe piața românească produse care erau până nu de mult specifice zonei orientale, asiatice, care în România erau foarte greu de găsit. „Plecând de la proverbul și convingerea că atunci „când soarele răsare, răsare pentru toată lumea”, am încercat încă de la început să oferim cele mai bune prețuri și cel mai bun raport calitate/preț, astfel încât fiecare client care intră în magazinele noastre să fie satisfăcut de calitatea produselor și a serviciilor noastre. În decembrie 2012 am deschis și cel de-al treilea magazin din București, în Piața Agroalimentară Titan. Astfel am încercat să oferim produsele noastre cât mai multor clienți din zona de sud a Capitalei, care nu reușeau să ajungă foarte des la celelalte două magazine. În anul 2014 am deschis primul magazin în afara Bucureștiului, respectiv în Piața Centrală din municipiul Giurgiu. Prin deschiderea acestui punct de lucru am dorit să evaluăm posibilitatea de a extinde magazinele noastre și în alte localități din țară, pentru a satisface o cerere din ce în ce mai mare pentru produsele noastre”, explică antreprenorul.

Grija pentru satisfacerea clienților

Deja de trei ani în mediul online, orientbazar.ro este deja un brand cunoscut și principalul furnizor pentru „fanii” bucătăriei orientale. „Am păstrat aceeași gamă de produse pe care o avem și în magazine. Am mers pe ideea de bazar. Am căutat să vedem cine face anumite produse, dacă ne putem aproviziona în mod constant, să venim cu gama întreagă de produse, de exemplu pentru prepararea humusului, pentru care nu poți aduce doar năut, ci și pasta de susan și condimentele. Dar avem și humus preparat. Avem și năut crud, pentru cine vrea să-l prepare singur, pornind de la zero, dar și gata fiert, la borcan”, mai explică Sergiu Tănase.

Acum avem un stoc tampon, puțin atipic față de situația normală, pentru că au fost și câteva zile în care a explodat cererea. Niciodată n-a fost problema să lipsească un produs din ofertă. Acum se face presiune pe prețuri, dar noi încercăm să menținem aceleași prețuri ca până la declanșarea crizei.

Sergiu Tănase, asociat OrientBazar