10 caracteristici pe care un bărbat trebuie să le aibă, dacă este într-o relație cu o femeie independentă

Una dintre nemulțumirile femeilor în legătură cu bărbații din viața lor este că aceștia tind să dea înapoi când văd cât de puternică și independentă este femeia cu care se întâlnesc, scrie Your Tango.

Chiar dacă unele femei spun că nu au nevoie de bărbați în viața lor, există femei care sunt atente și iubitoare, chiar dacă sunt independente. Au propriile asiprații, dar își doresc în continuare un iubit care să le susțină. Astfel de femei înțeleg că puterea personală nu are nimic de-a face cu nevoia de a avea pe cineva în viața lor.

Acestea își doresc să primească sprijin la fel cum și ele oferă partenerilor. Your Tango scrie cum trebuie să fie un bărbat care are lângă el o femeie puternică:

1. Are propriile aspirații

Dacă într-un cuplu există doar o persoană care are planuri mari pentru viitor, relația nu va funcționa. Atât pentru bărbați, cât și pentru femei, a avea pe cineva care este mult mai puțin motivat în viață va aduce tensiune în relație.

Astfel, unul nu va înțelege de ce partenerul muncește atât de mult, de ce se trezește la ora 05:00 sau de ce trebuie să stea la muncă ore în plus.

2. Are încredere în el

Un bărbat care are nevoie de asigurări și validări nu va găsi lucrurile de care are nevoie într-o relație cu o femeie independentă. Dacă ea are încredere în propria persoană, își va dori un bărbat care să simtă la fel. Deși îi arată iubire și afecțiune, pentru că îi pasă de el, nu îi va aminti constant că are nevoie de el în viața ei. Pentru că nu este așa.

3. Îți respectă intimitatea

Femeile care se concentrează pe propria misiune și cale în viață nu își alocă timp pentru a primi validare din partea celorlalți. Acestea trăiesc momentul și sunt mult prea ocupate pentru a le păsa ce cred ceilalți.

Un bărbat care se întâlnește cu o astfel de femeie trebuie să decidă cu ea lucrurile care rămân între ei și cele care pot fi expuse public.

4. Nu va încerca să calmeze apele

Un bărbat care este cu o astfel de femeie va putea să fie flexibil și nu va încerca să intervină atunci când nu este cazul.

5. Va știi să preia cârma

O femeie care lucrează de la 09:00 la 17:00, de luni până vineri, nu înseamnă că este o femeie care vrea să preia toate responsabilitățile în relație. La sfârșitul zilei, multe femei își doresc lângă ele un bărbat care este bărbat și va face planuri pentru o cină, care este romantic și care înțelege că încă își dorește să fie tratată ca o doamnă.

6. Nu este posesiv sau gelos

Bărbații posesivi sunt, în general, ocoliți de femeile independente. Este ocupată și nu are nevoie să fie ținută de mână constant. O relație cu o astfel de femeie funcționează, dacă și bărbatul de lângă ea are propria viață.

7. Știe să comunice

Acest lucru nu se referă doar la faptul că știe să se exprime, dar și că știe să asculte și s interpreteze corect cuvintele care îi sunt adresate. Este important ca un bărbat să fie capabil să audă chiar și lucrurile pe care femeia de lângă el nu le spune.

8. Are o atitudine plină de respect

Când o complimentează, un bărbat potrivit pentru o femeie puternică nu va încheia niciodată propoziția cu „Știi tu, pentru o femeie.”. Un bărbat potrivit va vedea în femeia de lângă el un egal.

9. Sprijinul lui este necondiționat

Când o relație este formată din doi oameni puternici și siguri pe ei, nu va exista nicio problemă în a acorda sprijin celuilalt. Un bărbat potrivit nu va trăda încrederea femeii de lângă el și nici nu o va descuraja.

10. Are simțul umorului

În ciuda lucrurilor care se cred despre femeile puternice, acestea sunt în continuare oameni care experimentează fiecare emoție. Nimeni nu vrea să fie serios tot timpul, așa că un partener cu simțul umorului este ideal.