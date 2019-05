Într-o seară a intrat pe contul de Facebook al soției. Ce a descoperit i-a schimbat total viața

Un bărbat a descoperit că soţia sa avea mai mulţi amanţi, dar şi că era într-o relaţie pe termen lung, după ce aceasta şi-a lăsat Facebookul deschis o noapte, scrie The Sun. Cei doi erau căsătoriţi de 10 ani.

Seth Megow, în vârstă de 33 de ani, a vorbit despre cum viaţa sa s-a schimbat complet peste noapte după ce a descoperit că soţia sa, Crissy, îl înşela.

Seth, din Valdosta, Georgia spune că primii opt ani de căsătorie au fost minunaţi. “Era o relaţie grozavă, plină de iubire şi încredere. Ne-am îndrăgostit, am făcut liceul împreună, am mers în aventuri, am făcut voluntariat, avem patru copii frumoşi împreună, am cumpărat o casă împreună, aveam o viaţă sexuală sănătoasă, consiliam alte cupluri tinere căsătorite.”, a spus Seth.

După opt ani de căsătorie, Seth a început să vadă schimbări în comportamentul soţiei, precum faptul că întârzia acasă, plătea cash pentru ce cumpăra şi şi-a schimbat toate parolele. Lucrurile s-au deteriorat cu timpul, iar Seth se afla într-un continuu război între mintea şi inima sa.

Într-o seară, Crissy şi-a lăsat Facebookul deschis, iar Seth a citit nenumăratele mesaje care dovedeau că soţia sa avea mai mulţi parteneri de o noapte, cât şi un iubit de mult timp.