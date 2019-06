O doctoriță a pierdut dreptul de a profesa pentru că a pozat în costum de baie

O doctoriță birmaneză a făcut apel sâmbătă împotriva interdicţiei de a profesa medicina, măsură ce i-a fost impusă după ce a postat poze în care apare în costum de baie sau în lenjerie intimă pe reţelele de socializare, informează AFP și Agerpres.



În vârstă de 29 de ani, Nang Mwe San a muncit timp de 5 ani ca medic generalist înainte de a deveni manechin în 2017. Ea postează în mod regulat fotografii în care apare în lenjerie intimă pe site-urile de socializare şi a apărut, de asemenea, în câteva cataloage de modă şi calendare.



Ordinul birmanez al medicilor i-a anulat autorizaţia de a profesa medicina la 3 iunie, invocând "stilul ei vestimentar care contravine culturii şi tradiţiilor birmaneze".

"Chiar dacă pentru moment nu mai practic medicina, sper ca în viitor să o pot face", a declarat Nang Mwe San, în condiţiile în care sistemul de sănătate din Myanmar se confruntă cu o criză a personalului medical insuficient.



"Nu cred că ar fi trebuit să-mi limiteze libertatea personală, nu este treaba lor", a adăugat ea, precizând că va face apel la această decizie în instanţă.

„Am fost șocată și foarte tristă să primesc această veste. Am muncit enorm ca să devin doctor. M-am îmbrăcat sexy când am tratat pacienții? Niciodată! (...) Orice s-ar întâmpla, nu voi renunța nici la cariera de model”, a declarat Nang Mwe San, potrivit Channe New Asia. Mai multe voci din presa locală feministă susțin că acesta este un caz clar și foarte grav de sexism.

Sursa Instagram Nang Mwe San