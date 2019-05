Brenciu şi Holograf cântă la Zilele Muncipiului Craiova

Ajuns la cea de-a XXIII-a ediție, evenimentul Zilele Municipiului Craiova se desfășoară în perioada 03-06 iunie 2019 şi îşi propune să-i bucure pe toţi locuitorii, de la copii şi până la seniorii oraşului.

Timp de câteva zile, craiovenii pot urmări și participa la diverse ateliere interactive, expoziții, spectacole live în Cartierele Valea Roșie, Rovine, Brazda lui Novac și Craiovița și în Piața Mihai Viteazu cu muzică populară, spectacole pentru copii, muzică pop-dance, concursuri sportive, spectacol de balet, târgul meșterilor populari, șah, expoziție florală, salon auto și multe altele.

În prealabil, copiii sunt sărbătoriți pe 1 iunie printr-un CARNAVAL, la care sunt invitați să vină costumați în personajul lor preferat.

Locațiile din acest an sunt: Centrul Vechi, Piața Mihai Viteazul, cartierele Cartierele Valea Roșie, Rovine, Brazda lui Novac și Craiovița, Parcul Nicolae Romanescu, Centrul Multifuncțional, esplanada Teatrului Național, Water Park.

-01-02 iunie: sărbătorim copiii;

-03-06 iunie: mergem prin cartiere;

-07-09 iunie: dăm alarma pentru centru!

Iar dacă primele zile le sunt dedicate copiilor (ateliere interactive, carnaval, etc.) și florilor, de luni, 3 iunie și până joi, 6 iunie, seara, în cartier, cu păpușile de la Colibri, artiștii îndrăgiți ai Ansamblului Maria Tănase, cu trupe locale, dar și cu unii dintre cei mai cunoscuți artiști naționali:

- CRBL (luni 3 iunie - Valea Roșie - piață);

- Sylvia by DJ Ryno (marți 4 iunie - Rovine - poștă);

- Lidia Buble (miercuri 5 iunie - Brazda lui Novac - zona Temple);

- Liviu Teodorescu (joi 6 iunie - Craiovița - poștă);

- Weekend-ul 7-9 iunie - Centru - Damian Drăghici, Horia Brenciu, Vescan, Corina, Holograf.