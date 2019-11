Bryan Adams în concert la Cluj Napoca

Cristian Lipovan

Superstarul canadian Bryan Adams a cucerit inimile clujenilor cu vocea și chitara sa. Iar de această dată expresia este foarte departe de a fi doar un clișeu.

Anunțat în urmă cu doar două luni, concertul de pe BT Arena din turneul “Shine a Light Tour” a fost programat pentru a susține lansarea celui de-al paisprezecelea album al artistului care are 15 nominalizări la Premiile Grammy și 3 nominalizări la Oscar.

În turneu pentru un an, Bryan Adams a ajuns la Cluj după ce, cu doar o seară înainte, cântase la Belgrad și făcuse deja trei postări pe Instagram din și despre România. De altfel, mai târziu, în timpul concertului, Bryan a recunoscut că are foarte mulți prieteni români, cu care împărtășește deseori impresii despre țara noastră.

Bryan Adams a împlinit, în 5 noiembrie, 60 de ani. Însă cel care și-a întâmpinat fanii, la Cluj, a fost același artist energic, în voce, cu umor și instinctiv alături de publicul său, pe care îl admiram în anii ’80-‘90. Cei 40 de ani de carieră nu și-au pus greutatea pe umerii săi, ci și-au pus accentul pe conceptului show-ului, tot vizualul concertului fiind construit nu doar în jurul lui Bryan și al band-ului, dar mai ales al publicului.

Cei prezenți în sală au apărut deseori, ca într-o oglindă, pe ecranul gigant din spatele scenei, uneori ca răspunsuri la provocările lui Bryan: “Can you show me your best dance moves? Yes, you can dance anything you want – swing, cha-cha, bachata. How about you do a Romanian folk dance?”.

Cu vocea sa inconfundabilă, răgușită și puternică, a cucerit, rând pe rând, fiecare inimă din sală, cu “Somebody”, “Run to You”, “Shine a Light”, “Heaven”, “Have You Ever Really Loved a Woman?”, “(Everything I Do) I Do It for You”, “Cuts Like a Knife”, trecând, practic, prin întreaga sa discografie.

După “18 til I Die”, însă, surpriza a fost de partea sa. Mii de persoane de pe BT Arena i-au cântat, în cor, “Happy birthday to you”, iar acela a fost momentul în care și inima lui Bryan s-a lăsat cucerită de public. Cu palmele pe față, canadianul le-a mulțumit clujenilor și le-a răspuns, modest – “It’s too late, it’s too late”.

Cu o incidență destul de rară, această scânteie extraordinară de emoție, între artist și public este ceea ce căutăm cu toții la un concert live. Sentimentul electrizant că artistul este acolo pentru fiecare dintre noi, că privește adânc în sufletele noastre.

În această atmosferă, bis-ul a durat peste jumătate de oră. Bryan a surprins și aici, cu un cover al trupei irlandeze Thin Lizzy, “Whiskey in the Jar”, cântată și de Metallica. Coverul a fost interpretat cu chitară rece, într-o atmosferă de vis.

Piesa de final, “All for Love”, cântată tot la chitară rece, a învăluit BT Arena în căldura vocii lui Bryan Adams și în lumina miilor de telefoane aprinse. Un final cu adevărat memorabil.

La plecare, Bryan a fost așteptat de sute de fani, cărora le-a oferit autografe și alături de care s-a fotografiat.

Concertul a fost organizat la Cluj-Napoca de NuCoast și Live Nation, în parteneriat cu promoterul Events. Parteneri media au fost Digi FM, Agerpres și Adevărul.

Setlist

The Last Night on Earth

Somebody

Can't Stop This Thing We Started

Run to You

Shine a Light

Heaven

Go Down Rockin'

It's Only Love

Cloud Number Nine

You Belong to Me

Have You Ever Really Loved a Woman?

Here I Am

When You're Gone

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

Cuts Like a Knife

18 til I Die

Please Forgive Me

Summer of '69

Encore:

I Could Get Used to This

I Fought the Law

(The Crickets cover)

Won't Get Fooled Again (The Who cover)

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

Straight From the Heart

All for Love (Bryan Adams, Rod Stewart & Sting cover)