Calendarul festivalurilor din România, în perioada aprilie - august 2019

Aprilie

Sunset Festival – 28 aprilie, Vama Veche

Ca în fiecare an, ediţia de primăvară a festivalului Sunset are loc pe plaja din Vama Veche, pe 28 aprilie. Pe scena festivalului vor urca Subcarpaţi, C.T.C, Kazi Ploae şi DJ Oldskull. Preţul unui bilet este de 60 de lei.

Mai

Embargo Fest – 16 – 19 mai, Dudeştii – Vechi

Embargo Fest a ajuns la cea de-a doua ediţie şi îşi propune să aducă în faţa publicului peste 50 de artişti din ţară şi din străinătate. Festivalul se va desfăşura pe o perioadă de patru zile. Preţul unui abonament pentru patru zile este de 100 de lei, cel pentru trei zile este de 75 de lei, iar cel pentru două zile este de 50 de lei.

East European Comic Con – 24 – 26 mai, Bucureşti

Comic Con a ajuns la ediţia a şaptea şi, aşa cum ne-am obişnuit, va avea loc la Romexpo. Abonamentul pe toată perioada festivalului are preţul de 90 de lei. Preţul unui bilet pentru ziua de vineri este de 30 de lei, pentru sâmbătă 50 de lei, iar pentru duminică preţul este de 35 de lei. Invitaţii Comic Con din acest an sunt Adam Brown, Nicholas Brendon, Vladimi Furdik şi Manu Bennett.

Iunie

Retro Music Festival – 21 – 23 iunie 2019, Bucureşti

Festivalul de muzică retro va avea loc în perioada 21 – 23 iunie, la Romexpo (parcarea C). Pe scenă vor urca nume importante ale muzicii disco, pop sau rap. Preţul unui abonament este de 200 de lei, în timp ce preţul unui abonament VIP urcă până la 500 de lei.

Dakini Festival – 27 iunie – 1 iulie, Constanţa

Dakini Festival a ajuns la ediţia a treia şi se desfăşoară, ca în fiecare an, pe plaja Tuzla, Constanţa. Festivalul îşi propune să reprezinte o sursă de inspiraţie pentru oamenii din toată lumea, motiv pentru care locaţia în care se desfăşoară este una retrasă, care îţi permite să te conectezi cu natura. Pe cele trei scene din cadrul festivalului vor urca: Aes Dana, Clozee, Deep Forest & Gaudi, Istvan Sky, Tribali, Ajja, Avalon, Eat Static, Sonic Species, Brando Lupi, Luigi Tozzi, Maayan, Nidam, Marcus Henriksson. Preţul unui abonament este de 210 lei.

Iulie

Neversea – 4 – 7 iulie, Constanţa

Neversea a ajuns la ediţia a treia, care se va desfăşura în perioada 4 – 7 iulie 2019, pe plaja Neversea din Constanţa. Preţul unui abonament pentru acces general este de 548,90 lei, în timp ce abonamentul VIP are preţul de 990 de lei. Dacă optaţi să mergeţi pentru o singură zi, preţurile variază: joi, 4 iulie – 275 lei, vineri, 5 iulie – 275 lei, sâmbătă, 6 iulie – 302,50 lei şi dumincă, 7 iulie – 302, 50 lei.

Custom Reşiţa Festival – 5 – 7 iulie, Reşiţa

Custom Reşiţa Festival, un festival de muzică rock, se va desfăşura la Poiana Golului din Reşiţa. Pe scena festivalului vor urca: The Rasmus, U.D.O, Massive Wagons, DORO, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Alex Calancea şi Alternosfera. Preţul unui abonament este de 180 de lei.

Gărâna Jazz Festival – 11 – 14 iulie, Gărâna

Festivalul de jazz de la Gărâna a ajuns la ediţia cu numărul 23, în cadrul căreia sunt pregătite trei scena: prima la Poiana Lupului, cea de-a doua la Biserica Catolică din satul Văliug şi cea de-a treia la Hanul La Răscruce, unde a avut loc prima ediţie a festivalului. Printre cei care vor urca pe scenă se numără saxofonistul norvegian Jan Garbarek, Jeff Berlin, Dennis Chambers, David Sancious, Oz Noy, John Surman, Lars Danielsson & Paolo Fresu. Preţul unui abonament pentru patru zile este 300 de lei, în timp ce abonamentul pentru trei zile poate fi achiziţionat la preţul de 240 de lei. Organizatorii oferă posibilitatea oamenilor să participe la festival o singură zi, preţul unui bilet fiind de 85 de lei.

Electric Castle – 17 – 21 iulie, Castelul Banffy

Electric Castle a ajuns la ediţia a şaptea şi se va desfăşura, aşa cum ne-am obişnuit, pe domeniul Catelului Banffy din Cluj. Preţurile variază în funcţie de facilităţile alese:

General Access Spring Sale - 528,69 lei

General Access Pass + Regular Camping Spring Sale - 634,64 lei

General Access Pass + Quiet Camping Spring Sale - 634,64 lei

Premium Pass Full Price - 952,49 lei

Premium Pass + Camping Full Price - 1058,44 lei

Premium Pass + Quiet Camping - Full Price - 1058,44 lei

Open Air Blues Festival – 18 – 21 iulie, Brezoi

Unul dintre cele mai populare festivaluri de blues din ţară se va desfăşura în perioada 18 – 21 iulie, în Parcul Central Brezoi. Pe scenă vor urca Eb Davies & The Superband, Beth Hart, Ana Popovic, Oscar Benton, Diana Rein, Soul Serenade, Leon Beal feat. Sax Gordon, Jazzy Bit şi alţii. Preţul unui abonament este de 158, 93 de lei, iar biletul pentru o zi este de 63, 57 de lei.

ARTmania Festival – 26 – 27 iulie, Sibiu

ARTmania a ajuns la ediţia a 14-a şi se va desfăşura în Piaţa Mare din Sibiu. Primii care şi-au confirmat prezenţa la festival sunt: Dream Theater, Opeth, Alcest, Madrugada, Warduna şi Architecs. Preţul unui abonament este de 250 de lei.

August

Rockstadt Extreme Fest – 1 – 4 august, Râşnov

Rockstadt Extreme Fest a ajuns la ediţia a şaptea, fiind unul dintre cele mai importante evenimente de metal din Europa de Sud-Est. Festivalul se desfăşoară la Ceatea Râşnov. Trupele care şi-au confirmat prezenţa sunt: Dimmu Borgir, Onslaught, Sworn Enemy, Patadise Lost, Hypocrisy, Asphyx şi Korpiklaani. Abonamentul poate fi achiziţionat la preţul de 360 de lei.

UNTOLD – 1 – 4 august, Cluj-Napoca

Cea de-a cincea ediţie UNTOLD se desfăşoară între 1 şi 4 august 2019, fiind unul dintre cele mai mari şi importante festivaluri din Europa. Preţul unui abonament pentru acces general este de 681,12 lei, în timp ce un abonament VIP poate fi achiziţionat la preţul de 1420, 32 lei.

Primii artiști anuntați în line-up-ul festivalului sunt: Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live.

Sunset Festival – 8- 10 august, Vama Veche

Ediţia de vară a Sunset Festival se desfăşoară pe plaja din Vama Veche. Lineup-ul festivalului este format din: ALOROSIE & Shengen Clan, DOC, Chimie, Phunk B, Nimeni Altu’, Dspekt, urmând ca lista completă să fie anunţată în curând. Preţul unui abonament este de 110 lei.

Summer Well – 10 – 11 august, Buftea

Cea de-a noua ediţie Summer Well îşi deschide porţile în perioada 10 – 11 august, pe Domeniul Ştirbey din Buftea. Pe scenă vor urca: The 1975, TENDER, PALE WAVES, Maribou State, Black Honey, The National, Jungle, Razorlight, Zola Blood, Red Rum Club. Preţurile variază astfel: abonament – 318, 60 lei, bilet pentru o zi – 189 lei, night picnic – 81 lei.

Afterhills – 23 – 25 august, Iaşi

Cea de-a treia ediţie a festivalului se va desfăşura în Pădurea Dobrovăţ, aflată la 20 de kilometri de Iaşi. Pe scenă vor urca: Rita Ora, Don Diablo, Quintino, Sam Feldt, Morcheeba, Faithless DJ Set, Garath Emery şi mulţi alţii. Abonamentele early bird sunt disponibile, începând de luni, pe site-ul festivalului la preţuri cuprinse între 240 şi 460 de lei.