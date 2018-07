Damian Marley, impresionat de publicul din România

Damian Marley, unul dintre cei mai așteptați artiști de la Electric Castle, a avut parte de un public numeros, în ciuda ploii, care a devenit deja o tradiție pentru festivalul de la Bonțida.

Prezența artistului raggae la Electric Castle a adus și un record pentru festival: 33.000 de oameni, cel mai mare număr pentru prima zi de festival din toate edițiile de până acum.

Legenda muzicii raggae a venit însoțit de fiul său, Eliaj, în vârstă de doar opt ani, care a transmis un mesaj pentru publicul din România prin intermediul melodiei „I just called to say I love you”.

„De câțiva ani ne dorim să ajungem în România, știm că există aici o anticipare pentru sosirea noastră, iar realitatea ne-a depășit așteptările. Am avut un public care a reacționat imediat la tot ceea ce le spuneam și am simțit că sunt alături de noi. Sperăm să avem ocazia să ne revedem cât de curând!”, a spus Damian Marley, potrivit monitorulcj.ro. „Sunt foarte mulți oameni, deși a plouat. Totul a fost foarte interactiv. Le spuneam << Ridicați mâinile! >> și toată lumea era cu mâinile sus, până în spate de tot. Chiar mi-aș dori să revin aici, pentru că este clar că foarte multă lume îmi apreciază muzica. Am auzit și că este un castel al lui Dracula pe aici.”, a spus artistul, care a venit pentru prima dată în România.