Dj Bobo, Londonbeat şi Snap, câteva dintre trupele legendare care vin în România la Diskoteka Festival 2020

Diskoteka Festival, cel mai mare festival retro din Europa, revine în 2020 cu o nouă ediție, pe stadionul "Dan Păltinișanu” din Timișora. Pentru întâlnirea din 1-3 mai 2020, organizatorii surprind cu un nou line up de top format din artiștii legendari care au marcat muzica anilor ’80-’90. DJ Bobo, Snap, Las Ketchup, No Mercy sau Londonbeat sunt doar câteva dintre numele care vor face orașul de pe Bega să trăiască, din nou, trei zile de magie.

Succesul primei ediții, care a adunat peste 100.000 de spectatori pe durata festivalului, s-a datorat și unui show incredibil de sunet și lumini, care va fi menținut la cele mai inalte standarde. Dacă în prima ediție, efectele speciale și cea mai mare scenă din România, i-a uimit pe spectatori, în mai 2020 surprizele vor atinge noi limite: "Este o responsabilitate tratată cu maximă seriozitate, să oferim României cel mai mare spectacol din toate punctele de vedere de la artiști, la décor, scenă sau lumini. Pregătirile pentru noua ediție au început deja, vom colabora cu profesioniști din mai multe părți ale Europei astfel încât să răspundem așteptărilor pe care le au fanii Diskoteka”, spune Radu Andrei Tudor, coordonatorul festivalului Diskoteka.

"Genul de eveniment pe care îl povestești viitorilor copii”

În plus, gazda Telejurnalului principal al televiziunii publice, vorbește și despre emoțiile de a fi pe scenă și a trăi momente pe care urmează să le povestești copiilor "Este genul de spectacol pe care nu ai cum să îl uiți, pe care urmează să-l povestești celor mai tineri și spun asta după ce am trăit energia și emoțiile Diskoteka, timp de trei zile, fix pe scena festivalului, moment de moment. Am simțit fiecare zâmbet și fiecare bliț, alături de oameni. Cred că Diskoteka este un fel de breaking-news, care ne ține pe toți cu sufletul la gură”, încheie zâmbind prezentatorul.

Biletele Diskoteka au fost puse în vânzare pe site-ul oficial al festivalului și beneficiază de o promoție specială EarlyBird, pentru un număr limitat de abonamente. De asemenea, Diskoteka are și un sistem de ticketing special, fiecare abonament fiind asigurat în cazul unui incident care ar putea să-ți impiedice prezența la eveniment, după ce ai achiziționat abonamentul.