După succesul colaborării cu Faydee pentru piesa „Trika Trika”, ANTONIA lansează single-ul „Lie I Tell Myself”

Trei look-uri diferite pentru noul videoclip semnat ANTONIA, un clip bazat pe beauty shots și jocuri de imagine. „Lie I Tell Myself” este o piesă de dragoste în limba engleză care pune în evidență sensibilitatea din vocea artistei, single pe care ANTONIA îl lansează după succesul colaborării cu Faydee pentru piesa „Trika Trika”.

ANTONIA - Lie I Tell Myself

https://youtu.be/8_cTERS35JQ

Piesa a fost compusă de Benjamin Samama, Stewart Taylor, MADS (Mădălin Rosioru), Jayson DeZuzio, background vocals SAMAMA & Stewart Taylor și produsă de MADS (Mădălin Roșioru). Videoclipul piesei a fost regizat și filmat de NGM Creative (Bogdan Păun - regizor și Alexandru Mureșan - DoP), producție video Loops Production, iar echipa de beauty a artistei este formată din Ema Uta (make-up), George Cozma (hair) și Cristina Crăciun.

„Este una dintre piesele mele preferate, abia așteptam să se lanseze! Mi-am dorit un videoclip simplu, bazat doar pe beauty shots, în care ne-am jucat cu look-urile! Enjoy „Lie I Tell Myself”, a spus ANTONIA.

Cu siguranță noul single „Lie I Tell Myself” se va regăsi în playlistul pe care ANTONIA îl pregătește pentru The Concert, pe 30 mai, la Romexpo, un super eveniment la care cei mai tari artiști le dau întâlnire fanilor pentru 3 zile de distracție. Biletele pentru acest eveniment se găsesc pe https://www.iabilet.ro/bilete-theconcert/ . „Abia aștept să îmi încep vara cu un super show la The Concert! Sunt super entuziasmată să urc pe scena de la Romexpo și să ne distrăm împreună! Va fi cel mai tare party și vă aștept cu multe surprize și invitați dragi mie. Și vouă”, promite ANTONIA.