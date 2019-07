Ed Sheeran - în premieră la Bucureşti: Când am început să fac muzică nu credem că voi cânta în altă ţară decât a mea

Christopher Johnson/Wikimedia Commons

Ed Sheeran a cântat, miercuri seara, pentru prima dată, la Bucureşti, în faţa unei Arene Naţionale pline, care a fredonat alături de el, artistul mărturisind că, atunci când a început să facă muzică, nu a crezut că va ieşi din ţara sa natală.



Cântăreţul şi-a început concertul la ora 21 fix, cu piesa "Castle on the Hill", în timp ce pe ecranul uriaş din spatele său erau proiectate imagini cu nori pe un cer senin.



"E prima dată când cânt în România. Mulţumesc pentru primirea călduroasă", s-a adresat el publicului. Ed Sheeran i-a "prevenit" pe spectatori că "va fi o seară lungă" şi i-a asigurat că tot ceea ce face el pe scenă este live.



Pe parcurs, a început să le vorbească fanilor despre relaţia sa cu muzica şi cu unele din piesele pe care le-a cântat la Bucureşti.



"Când am început să fac muzică nu credem că voi cânta în altă ţară decât a mea", a mărturisit el şi, la câteva cântece distanţă, a povestit cât de mult şi-a dorit ca România să facă parte din turneul său.



De altfel, Ed Sheeran a spus că va mai sta câteva zile în ţara noastră şi a apărut, spre finalul show-ului, îmbrăcat cu tricoul galben al Naţionalei de fotbal a României şi cu tricolorul românesc.



Publicul a cântat alături de artist, a aprins luminile de la telefoanele mobile şi a scandat la finalul pieselor lui.



"Mi-ar plăcea să îmi pierd vocea cântând cu voi. Treaba mea este să cânt bine, treaba voastră e să cântaţi tare", a spus Ed Sheeran, înainte de piesa "Dive".



Concertul lui Ed Sheeran a inclus şi hiturile cele mai recente ale artistului - "I See Fire" şi "Thinking Out Loud". AGERPRES