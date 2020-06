Festivalurile Electric Castle și Jazz in the Park amânate pentru 2021

Hepta

Organizatorii festivalurilor Electric Castle și Jazz in the Park, programate inițial pentru vara acestui an în județul Cluj, au anunțat că amână manifestările pentru anul viitor, din cauza epidemiei.

Reprezentanții Electric Castle au declarat marți că organizarea unui astfel de festival înseamnă un an întreg de muncă, incluzând două luni necesare construirii lui.

Ei nu au primit de la autorități, până acum, răspunsuri referitoare la detalii specifice, de planificare sau în legătură cu situația festivalului.

De asemenea, există și prea multă incertitudine cu privire la măsurile de siguranță și sănătate care ar trebui implemente, la care se adaugă restricțiile de călătorie pentru perioada următoare.

„Sănătatea și siguranța voastră au fost întotdeauna prioritatea noastră absolută și, din păcate, în acest moment, nu există un scenariu ideal în care festivalul să se desfășoare în deplină siguranță. Având în vedere toate aceste aspecte, am decis să alegem calea cea mai sigură și să amânăm Electric Castle, ediția a 8-a, pentru 14 – 18 iulie 2021”, au precizat reprezentanții festivalului.

Aceștia au dat asigurări că toate biletele achiziționate vor fi valabile pentru ediția din 2021, iar cei care nu vor putea participa vor avea la dispoziție și alte opțiuni.

Electric Castle trebuia să aibă loc în perioada 15-19 iulie 2020 la Castelul Banffy din comuna Bonțida.

Și organizatorii celei de-a 8-a ediții a Festivalului Jazz in the Park au anunțat că evenimentul se amână pentru 2021, ținând cont de faptul că pandemia COVID-19 continuă să evolueze imprevizibil și având în vedere restricțiile impuse de autorități.

Festivalul care trebuia să se desfășoare în acest an între 25 și 28 iunie, în Parcul Central din Cluj-Napoca, se amână pentru anul viitor și va avea loc în perioada 24-27 iunie 2021.

Sursa: Mediafax