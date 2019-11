Galerie FOTO. Asia Fest, o călătorie plină de culoare în jurul Asiei

Asia Fest, festivalul care promovează răspândirea tradiţiilor şi obiceiurilor orientale, revine cu o nouă ediţie la Bucureşti, între 22-24 noiembrie.



Vor fi descoperite, cu acest prilej, culorile Asiei, gusturile delicioase ale preparatelor, culorile condimentelor, imprimeul ţinutelor şi melodiile tradiţionale, potrivit site-ului evenimentului (https://asiafest.eu/).



"Asia Fest este un dialog multicultural care celebrează cultura Asiei, aducând în Bucureşti, deseori în premieră, atât tradiţiile, cât şi contemporanul din locuri pline de mister şi inspiraţie. (...) Festivalul propune o călătorie până în cele mai îndepărtate colţuri ale marelui continent astfel încât iubitorii de cultură, atât tradiţională, cât şi contemporană, să poată experimenta îndepărtata Asie şi aduce publicului bucureştean trei zile de spectacole, bucătărie tradiţională asiatică, ateliere, expoziţii şi multe surprize pentru toată familia", se arată într-un comunicat al organizatorilor.



Ediţia din acest an a festivalului are tema Colors of Asia.

Foto Victor Stroe Jurnalul