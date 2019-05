Mai sunt două zile până la DISKOteka Festival, cel mai mare eveniment de muzică retro din România

Mai sunt două zile până când DISKOteka Festival transformă Timișoara în capitala europeană a muzicii retro. La finalul săptămânii, între 31 mai şi 2 iunie, povestea anilor `80-`90 prinde viață pe Stadionul „Dan Păltinișanu”. Pe cele 5 scene vor urca peste 50 de artiști internaționali și naționali care au scris istorie în industria muzicală, cum ar fi Modern Talking, CC Catch, Alphaville, Sandra, La Bouche, Snap! și Sabrina.

Cea mai mare scenă din România

În prima ediție a celui mai mare festival european dedicat muzicii anilor `80-`90 sunt așteptați peste 40.000 de oameni pentru a retrăi amintiri din copilărie, adolescență sau chiar să descopere pentru prima dată frumusețea perioadei retro.

Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, iar decorul va fi unul de excepție. Scena principală este cea mai mare scenă asamblată vreodată în România și va fi prezentată publicului sub forma unui casetofon gigant. Porțile festivalului se deschid încă de la ora 12:00, iar hit-uri ca „What Is Love”, „(I'll Never Be) Maria Magdalena”, „Daddy Cool” sau „Be My Lover” se vor auzi până la ora 2:00. Artiștii vor urca pe scena principală începând cu ora 20:00 și vor încânta spectatorii timp de 4 ore. Pe lângă piese premiate la nivel mondial cu discuri de aur și platină, festivalul pregătește pentru publicul prezent și trei momente dedicate lui Michael Jackson, Freddie Mercury și Prince.

Un concept importat din afara țării

O mulțime de elemente de decor vor contribui la conturarea cât mai precisă a anilor `80-`90, de la globuri disco, mașini românești de miliție, până la personaje și costumații emblemă ale acelei perioade. DISKOteka Festival are la bază un concept implementat în premieră în România, dar de mare succes și tradiție în Rusia, Polonia și Slovacia.

Ultimele abonamente disponibile pot fi cumpărate de la sediul DISKOteka din Timișoara, vis-a-vis de Catedrala Ortodoxă din Piața Victoriei sau online accesând site-ul www.bilete.ro