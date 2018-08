Numărătoarea inversă până la Summer Well

Începe Summer Well Festival, iar fanii festivalului sunt aşteptaţi pe Domeniul Ştirbey, din Buftea, pe 11 şi 12 august, la cea de-a opta ediţie, când vor urca pe scenă nume mari din industria muzicală, precum: Justice, Bastille, The Kooks, Kodaline, Cigarettes After Sex, Sofi Tukker, Rationale, Tom Grennan, HMLTD şi Isaac Gracie.

Confrom ediţiilor anterioare, în fiecare zi vor urca pe scenă cinci formaţii. Pe lângă concerte, organizatorii festivalului au pregătit pentru participanţi şi diferite activităţi în aer liber sau spaţii de relaxare. Cei care nu mai au răbdare până pe 11 august, pot merge la festival începând cu data de 10, la Night Picnic, unde vor cânta Rhye şi Bucharest Symphony Orchestra.

Un abonament pentru cele două zile poate fi achiziţionat la preţul de 340 de lei.