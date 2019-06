Peste 120.000 de oameni au cântat alături de Modern Talking, Ace of Bace sau Sandra la Diskoteka Festival

Nașterea celui mai mare festival dedicat muzicii anilor ’80-’90 este strâns legată de Radu Andrei Tudor, gazda Telejurnalului principal de la TVR 1. Un fan al muzicii din acea perioadă, Radu este cel care a prezentat festivalul și cel care a petrecut cel mai mult timp cu artiștii străini care au bucurat peste 120.000 de oameni, weekend-ul trecut, în Timișoara, la Diskoteka Festival.

Modern Talking, Ace of Bace, Alphaville, Sandra, Nana, Haddaway, Sabrina, Mr President, Captain Jack, Dr Alban, Boney M, Ricchi e Poveri, Snap, Alexia, Baccara sau East 17 sunt doar câțiva dintre artiștii care și-au împărtășit emoțiile și trăirile lui Radu Andrei Tudor, chiar înainte să salute publicul din România.

Cifrele obținute de prima ediție Diskoteka Festival vorbesc de la sine. Peste 1.000 de oameni, de la organizatori, agenți de securitate și autorități s-au implicat să ofere publicului trei zile de poveste. În spatele eforturilor uriașe de organizare, Radu Andrei Tudor este cel care a fost responsabil de multe alte detalii importante, înafară de prezentare. ,,Am fost acolo din primul moment în care s-a născut această idee și după, în toată evoluția ei. Show-ul de la scenă a fost doar ultima responsabilitate pe care mi-am asumat-o în proiect. Am fost tare bucuros când am contribuit la nașterea unui nou mare concept în România, care să atragă atât români de toate vârstele, cât și turiști din toată Europa”.

Vedetele au cerut schimbări chiar înainte să urce pe scenă

Gazda Telejurnalului principal de la TVR1 a coordonat tot ce s-a văzut pe scena de la Diskoteka Festival, iar ceea ce mulți nu știu este că după alcătuirea desfășurătorului, Radu a făcut față unor schimbări cerute de artiști în ultimul moment. ,,Cred că am fost puțin dur în cele trei zile de show, dar dincolo de respectarea orelor, astfel încât fiecare zi să se termine la miezul nopții, am avut și multe cerințe de la vedetele Diskoteka venite chiar atunci, înainte să urce pe scenă. Spre exemplu, Jenny de la Ace of Base m-a rugat să-I întrerup show-ul și să o ajut să interacționeze cu publicul, iar lui Nana a trebuit să-I scurtez programul, ca să ne respectăm timpii. Colegii mei au înțeles că toată duritatea din orele respective a fost necesară ca să ne iasă așa cum ne dorim, iar după festival, am sărbătorit împreună”, a mai dezvăluit Radu.

Snap revine și în 2020

Ediția a doua a festivalului Diskoteka se află deja în pregătiri, iar Snap revine și în 2020 în România, mai ales că ,,Rhythm is a dancer” a devenit imnul festivalului Diskoteka, tot din dorința lui Radu Andrei Tudor care este îndrăgostit de piesa celor de la Snap. Vedeta a luat prin suprindere pe toată lumea când a urcat pe scenă și a anunțat-o Penny Ford, vocea originală a Snap-ului că își dorește ca piesa ei să devină imnul Diskoteka: ,,Nimeni nu știa că voi face asta. A fost o decizie spontană, un impuls de moment și, sincer, o dorință nerostită până atunci”, spune Radu. Printre numele cu care se poartă negocieri pentru ediția a doua se numără și UB 40, Toto Cutugno, Fun Factory sau Coolio.