Primele nume anunțate la Untold 2020. The Pussycat Dolls și Iggy Azalea, pentru prima dată în România

Organizatorii Untold au anunțat primele nume confirmate pentru ediția din 2020 a festivalului, care va avea loc între 30 iulie și 2 august, în Cluj-Napoca.

The Pussycat Dolls, Iggy Azalea, Eric Prydz, Amelie Lens și Charlotte De Witte se numără printre primele nume confirmate pentru Untold 2020. Dimtri Vegas & Like Mike, Martin Gamix și David Guetta revin la festival, alături de The Script, Above and Beyond, Afrojack, Steve Aoki, Los Frequencies, Tale of Us, Borgore.

Urmează să fie anunțați alți 200 de artiști, potrivit organizatorilor.

Prețul unui abonament de patru zile pornește de la 159 de euro și poate fi achiziționat de pe site-ul festivalului, untold.com.