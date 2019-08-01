Program Untold 2019. A patra zi de festival
Ultima zi a ediţiei aniversare Untold îl aduce în prim-plan pe Robbie Williams. Cel mai mare festival de muzică electronică din Europa pregăteşte surprize mari şi în ultima zi de festival, înainte să-şi ia la revedere de la cei aproximaitv 400.000 de participanţi pentru încă un an.
Program Untold, 4 august
Main Stage
18:00 – Kungs
19:45 – Tinnie Tempah
21:30 – Robbie Williams
23:00 – Nicky Romero
00:30 – David Guetta
02:15 – Martin Garrix
04:00 – Ummet Ozcan
Galaxy
21:00 – Mahony
00:30 – Seth Troxler
03:30 – Jamie Jones B2B Martinez Brothers
Alchemy
17:00 – Jaheyo
18:30 – DJ Undoo & DJ Faibo X
20:00 – El Nino
21:00 – Macanache
22:00 – Paraziții
23:00 – A. Skillz B2B Krafty Kuts
01:30 – Dub FX
03:00 – Andy C & Tonn Piper
Daydreaming
14:00 – Vlademir
16:00 – Bross
18:30 – Sabo & Goldcap
21:30 – Black Coffee
23:30 – Vander
01:30 – Lazare Hoche
03:30 – Matthew Dekay
05:30 – Gorje Hewek & Izhevski
Fortune
19:00 – Bogdan Vix & Claudiu Adam & Airborn
20:30 – The Thrillseekers pres. Hydra
21:30 – Markus Schulz & Adina Butar live
23:30 – Futurecode (Omnia & Ben Gold)
00:30 – Emma Hewitt live
01:00 – John O’Callaghan
02:00 – Giuseppe Ottaviani live 2.0
03:00 – John Askew
04:00 – Sean Tyas & Alex di Stefano
05:00 – Nikolauss & Starpicker
Forest
17:30 – Danaga
20:30 – Chancha Via Circuito
21:30 – Inner Circle
23:00 – Irie Maffia
00:30 – Tanya Stephens & Royal Roots
Time
14:00 – Drix
15:30 – Vladimir B2B Adrian Saguna
17:00 – Albwho B2b Andrew Dum
18:30 – Farius
20:00 – Zwette
21:30 – Arias
23:00 – Nora En Pure
00:30 – Anotr B2B Toman
02:00 – Jay Medvedeva
03:30 – Steff Da Campo
05:00 – Two Pauz
06:30 – Stefan Biniak
Earth Spirit
18:00 – Vazduh & 809DAO live set
20:00 – Ceremony
21:00 – Sacred Plant
22:00 – Cosmos
23:00 – Earth Spirit Philippe Dib & Raida
12:00 – Universe
00:01 – Root’s Celebration
02:00 – DJ Session