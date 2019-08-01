Program Untold 2019. A patra zi de festival

Ultima zi a ediţiei aniversare Untold îl aduce în prim-plan pe Robbie Williams. Cel mai mare festival de muzică electronică din Europa pregăteşte surprize mari şi în ultima zi de festival, înainte să-şi ia la revedere de la cei aproximaitv 400.000 de participanţi pentru încă un an.

Program Untold, 4 august

Main Stage

18:00 – Kungs

19:45 – Tinnie Tempah

21:30 – Robbie Williams

23:00 – Nicky Romero

00:30 – David Guetta

02:15 – Martin Garrix

04:00 – Ummet Ozcan

Galaxy

21:00 – Mahony

00:30 – Seth Troxler

03:30 – Jamie Jones B2B Martinez Brothers

Alchemy

17:00 – Jaheyo

18:30 – DJ Undoo & DJ Faibo X

20:00 – El Nino

21:00 – Macanache

22:00 – Paraziții

23:00 – A. Skillz B2B Krafty Kuts

01:30 – Dub FX

03:00 – Andy C & Tonn Piper

Daydreaming

14:00 – Vlademir

16:00 – Bross

18:30 – Sabo & Goldcap

21:30 – Black Coffee

23:30 – Vander

01:30 – Lazare Hoche

03:30 – Matthew Dekay

05:30 – Gorje Hewek & Izhevski

Fortune

19:00 – Bogdan Vix & Claudiu Adam & Airborn

20:30 – The Thrillseekers pres. Hydra

21:30 – Markus Schulz & Adina Butar live

23:30 – Futurecode (Omnia & Ben Gold)

00:30 – Emma Hewitt live

01:00 – John O’Callaghan

02:00 – Giuseppe Ottaviani live 2.0

03:00 – John Askew

04:00 – Sean Tyas & Alex di Stefano

05:00 – Nikolauss & Starpicker

Forest

17:30 – Danaga

20:30 – Chancha Via Circuito

21:30 – Inner Circle

23:00 – Irie Maffia

00:30 – Tanya Stephens & Royal Roots

Time

14:00 – Drix

15:30 – Vladimir B2B Adrian Saguna

17:00 – Albwho B2b Andrew Dum

18:30 – Farius

20:00 – Zwette

21:30 – Arias

23:00 – Nora En Pure

00:30 – Anotr B2B Toman

02:00 – Jay Medvedeva

03:30 – Steff Da Campo

05:00 – Two Pauz

06:30 – Stefan Biniak

Earth Spirit

18:00 – Vazduh & 809DAO live set

20:00 – Ceremony

21:00 – Sacred Plant

22:00 – Cosmos

23:00 – Earth Spirit Philippe Dib & Raida

12:00 – Universe

00:01 – Root’s Celebration

02:00 – DJ Session