Program Untold 2019. Prima zi de festival

Unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, Untold, îşi deschide porţile pe 1 august, în prima zi de festival, la Cluj-Napoca. În cele patru zile de festival, pe cele zece scene amenajate vor urca nume mari ale muzicii, printre care Robbie Williams, Armin van Buuren, David Guetta şi Martin Garrix.

"Organizatorii au pregătit pentru ediţia din acest an surprize şi experienţe pentru fanii festivalului care le vor depăşi pe toate cele trăite până acum, în cele patru ediţii de festival. Printre cele mai aşteptate momente din acest an se numără super show-ul lui Robbie Williams, show-ul unic Armin Untold, mult aşteptatul trio, 3 are Legend (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike) dar şi revenirea pe scena principală a lui Martin Garrix. Şi David Guetta se reîntoarce la Cluj-Napoca pentru ediţia aniversară a festivalului Untold şi promite un show incredibil", se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Program Untold, 1 august

Main Stage:

17:00 – Partidul Kiss FM

19:30 – Smiley

20:45 – Tove Lo

22:00 – James Arthur

23:15 - TUJAMO

01:00 - W&W

2:45 - Dimitri Vegas & Like Mike

4:00 - 3 Are Legend

4:30 - Steve Aoki

Galaxy:

21:00 - Floog

23:00 - OXIA

01:00 - Loco Dice

03:30 - Joseph Capriati

06:00 - Ana Tur

Alchemy:

17:00 - Zo

19:00 - K-LU

21:00 - Șatra B.E.N.Z

22:00 - Grasu XXL Live

23:00 - Roni Size

00:30 - Camo & Crooked Live

02:00 - Pendulum DJ Set B2B Friction

Daydreaming:

14:00 - IV-IN

15:30 - AKOS

17:00 - Davian

19:00 - Ocean VS Orienatlis

21:00 - Audiofly

00:00 - Monolink

01:30 - Lum

03:30 - Behrouz

05:30 - Viken Arman

Fortune:

21:00 - TINLICKER

22:30 - Ruben De Ronde

23:30 - ARTY PRES. ALPHA 9

00:30 - Cosmic Gate

01:45 - Christina Novelli Live

02:00 - Craig Connelly

03:00 - Marco V

04:00 - Johan Gielen

05:00 - Allen Watts & Alessandra Roncone

Forest:

17:30 - Satellites

19:00 - Zimbru

20:30 - Funkorporation

22:00 - Alborosie & Shengen Clan

00:00 - Morcheeba

Time:

14:00 - NINHO B2B James Aki

15:30 - DJ BEATREKER

16:00 - DJ L

17:00 - DIGITALOVE

18:30 - Moonsound

20:00 - Andre Rizo

21:30 - Paul Damixie

23:15: Kilngande

00:30 - Kristian Nairn

01:30 - NUSHA B2B T78

03:30 - Vali Bărbulescu

05:00 - Maestros Del Ritmo

Earth Spirit:

18:00 - Andy Benz

19:30 - Air Ceremony

20:30 - Radia

21:30 - Phillipe Dib's Desert Mind

23:00 - Ancestral Blow

00:00 - Indios Beta's The Flight Of Aguila And The Condor

02:00 - DJ Session

Tram:

17:00 – TUDI

19:30 – YOYO

21:00 – MOSHU

22:00 – MIHAI V

23:00 – GABRIEL ROSS

00:45 – ANDREI M

02:00 – MEGG

03:30 – DJ POLIGLOT

04:30 – T’NU

Nostalgia

16:00 – ORIGINS

20:00 – LOADING… ‘90%

22:00 – MANIA NOSTALGIA