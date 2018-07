Programul Electric Castle 2018 pe zile

A mai rămas o singură zi până la festivalul Electric Castle, desfăşurat la Castelul Banffy din Bonţida. A şasea ediţie a festivalului aduce nume mari din industria muzicală, printre care Jessie J şi Damian Marley. Oamenii sunt aşteptaţi de miercuri, 18 iulie, începând cu ora 14:00.

Programul Electric Catsle pe zile

Miercuri, 18 iulie 2018

Alexandrina & Band, Delinqent Habits, Damian Marley, Class, Vunk, Danny Howard, Jaminshoes, Gopo, Barna, Ahe, Baco 45, Jaheyo, Grim Ex, Beatjunkz, Slimrocka, Volt, Smoothnoise, Missile, Alex Metric, IV-IN, Mihigh, KD Chriss, Paul K, Aldaris, Chocolate, Corvin.

Joi, 19 iulie 2018

The Last International, JP Cooper, Wolf Alice, Icona Pop, Nesky, Digitalove At Elrow, Tini Gessler At Elrow, Groove Armada Et Elrow, George Privatti At Elrow, Nastia, Baby Elvis, White Walls, Agent Frescp, ST Germain, Yonaka, Digitalism, Alison Wonderland, DWLS, Băiatu’ de la Parter, Socol, Dex Karak, Nopame, Buscemi, Random Brandon, Cristu, Kashlinski, Technimatic, Spectrasoul, Eyescream, Sauce & K-Lu, Vlad Dobrecu, Zo, Ninjabreakz, Kris Kross Amsterdam, Adam Dolph, Manki, Vincent Iulian, Dan Andrei, Petre Ispirescu, Forma, DNU, Andy H, Displace.

Vineri, 20 iulie 2018

Omul cu Şobolani, Bury Tomorrow, Dub Pistols, Son Lux, Mura Masa, Excision, Dragoş ilici, Jackmaster, Kollektiv Turmstrasse, Maru, Middlemist Red, Halott Penz, My Baby, The Horrors, Off Bloom, HVOB, Oktopus, Zada, Puiu, Alt Om, UFe, Dj Cam, Kosta, Bully, ARPXP, FD, LSB, Mark System, Nastia – Liquid DNB Exclusive Set, Quidbop, Heion, Blanilla, Chris Lorenzo, Shiba San, Ugly, Astronaut, Akos, B2B Dannilov, Kozo, Lizz, Suciu, KD Chriss, Cap, Sepp, Aeminium, Detour, Mircea Grecescu, Pierre D ‘Vara.

Sâmbătă, 21 iulie 2018

Viţa de Vie, The Kabatronics, Subcarpaţi, London Grammar, The Bloody Beetroots, Bakermat, Derek, Fabio Florido, Richie Hawtin, Otherside, Fran Palermo, Kensington, Mum, Fakear, Nu: Tone, High Contrast, London Elektricity, Makoto, Sabinki, Un Guru, Electroclown, That Couch Funk Collective, Klaus EB, Dubase, Romare, Danaga, Indjstione, Nevolla, Little Boots, Yaghee, Abasc, Alex Chronic, Marka, Zed Bias, Sam Divine, Artrax, Sepp, Ciubuc, G76, Tulbure, Raresh, Herodot, Dirty Culture, STF, Alex one, George Allan.

Duminică, 22 iulie 2018

Hungarian Opera of Cluj-Napoca, Dubioza Kolektiv, Jessie J, Nothing But Thieves, Tchami, Chaim, Space Dimension Controller, Giorgia Angiuli, Reinier Zonnenveld, Henry Saiz & Band, The Glimpse, The Kryptonite Sparks, Satellites, Idles, Cancer Bats, Little Big, San Holo, Valentino Khan, Madliquid, Daniel Deplin, Sauce, WRK, Soulheads, Infragandhi, Quantic, Filiera Fonica, Electroclown, Dubgrade, Oros, Rahaan, Gemini Brothers, DJ Wicked, Charlie Rabbit King, Brody & DR. Panda, Hayden James, Pillowtalk, Nihill, Herodot, Dubtill, Mihigh, Charlie, Gescu, Priku, Arapu, Waren, Buff, Vekt, Junker.