Street Food In The Park: Mâncare stradală şi muzică live, de vineri până duminică, în grădina ParkLake

Feudal Media 0740243812

O nouă ediţie a Street Food In The Park Summer Edition debutează vineri, timp de trei zile, în ParkLake Shopping Center, bucureştenii fiind invitaţi să sărbătorească vara într-o atmosferă relaxată şi colorată, cu muzică live de calitate a unora dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai momentului şi cu mâncare stradală delicioasă.



"Food truck-urile vor fi, aşa cum v-am obişnuit, pline cu burgeri, sandvişuri cu pulled pork, mâncare mexicană delicioasă, fructe de mare, hot dogs nemţeşti savuroşi, clătite sau îngheţată răcoroasă", precizează organizatorii într-un comunicat transmis AGERPRES.



În cele trei zile de festival, pe scena Street Food In The Park vor urca unii dintre cei mai îndrăgiţi artişti ai momentului, precum The Motans, Şuie Paparude sau Mihail.



În ultimii trei ani, România a devenit un punct important pe harta mondială a evenimentelor gastronomice, iar festivalurile de tip street food au prins tot mai mult teren şi la noi. Sărbătoarea gastronomică Street Food In The Park s-a bucurat până acum de un real succes, zeci de mii de bucureşteni gustând experienţa acestui festival culinar aparte în ediţiile precedente. AGERPRES