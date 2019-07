Sute de persoane reconstituie luptele dintre daci şi romani la Festivalul Dac Fest

alina BONDREA

Sute de reenactori vor reconstitui luptele dintre daci şi romani cu prilejul ediţiei din acest an Festivalului Dac Fest ce are loc în acest weekend pe platoul de la Măgura Uroiului, lângă oraşul Simeria, turiştii fiind invitaţi să mai vadă, între altele, ateliere antice, un ritual de nuntă dacică sau un târg de sclavi.



Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Terra Dacica Aeterna, pe lângă grupurile de reenactori din ţară, la Dac Fest sunt prezente şi alte organizaţii de profil din Italia, Bulgaria, Ungaria şi Rusia.



De asemenea, la ediţia din acest an este organizat şi un concurs pentru fotografii care vor surprinde cele mai bune cadre cu întâmplări de la Dac Fest 2019.



"Evenimentul de reconstituire istorică a început cu paşi mici, în urmă cu 10 ani (...). În timp, a crescut şi acum a devenit un festival internaţional vestit. Pe lângă grupurile de reenactori din ţară, la Dac Fest 2019, vin mai multe asociaţii din Italia, Bulgaria, Ungaria şi Rusia", au precizat organizatorii - Asociaţia Terra Dacica Aeterna.



Deschiderea oficială a festivalului a avut loc vineri seara, în oraşul Simeria, urmând ca evenimentele să aibă loc sâmbătă şi duminică pe platoul Măgura Uroiului, situat la poalele unui deal din apropiere. Spectatorii vor putea să vadă sâmbătă, de la ora 17,00, un ritual de nuntă dacică, lupte de gladiatori şi o primă bătălie între "daci" şi "romani". Seara se va încheia cu un ritual al focului sacru la daci.



Festivalul va continua duminică cu tabere şi ateliere antice, un ritual dacic de incinerare şi lupte de gladiatori. O nouă bătălie între "daci" şi "romani" este prevăzută la ora 15,30, urmată de ceremonia de închidere a festivalului.



Accesul publicului la toate evenimentele din program este gratuit. AGERPRES