The Color Run, sâmbătă seara, în Capitală

Peste 7.000 de persoane sunt aşteptate să ia parte la cea de-a XXVIII-a ediţie a evenimentului The Color Run, care va avea loc sâmbătă seara pe Bulevardul Unirii din Capitală.



"Vino la începutul toamnei să participi alături de prietenii tăi la singurul eveniment The Color Run de noapte din România. Pe 8 septembrie, super-eroii au misiunea să se dezlănţuie prin alergare, la lăsarea întunericului. Bulevardul Unirii va fi luminat cu mii de lanterne, iar participanţii trec prin porţi de culoare şi valuri de spumă! Nopţii îi adăugăm culori fluorescente! Evenimentul este unul necompetitiv, nu pune accent pe timpii de alergare, ci pe distracţia nebună!", precizează organizatorii.



La fiecare kilometru parcurs, participanţii trec prin porţi de culoare cu pudră fluorescentă roşie, albastră, portocalie, roz şi verde, pudră 100% naturală, pe bază de amidon de porumb. Înainte de finish, poarta cu valurile de spumă întregeşte experienţa super-eroilor, arată sursa citată.



"Conceptul din spatele evenimentului pune accent pe super-eroii din viaţa alergătorilor şi pe puterea interioară a fiecărei persoane. E nevoie doar de un imbold pentru a te transforma dintr-un personaj normal într-unul extraordinar. Totul începe însă cu o miză: să alergi 5 kilometri. Peste 7.000 de participanţi sunt aşteptaţi să îşi unească puterile pentru a scrie cea mai frumoasă poveste a nopţii", se precizează în comunicat.



Participarea la eveniment nu este condiţionată de vârstă, pot participa de la copiii sub 6 ani, însoţiţi de un adult, şi până la seniorii de 60 de ani.



Accesul în zona de eveniment, Biblioteca Naţională a României, este permis de la ora 17,00, iar primul start este la ora 19,00. Vor fi mai multe starturi succesive, la fiecare 4-5 minute, iar până la ora 19,30 vor pleca în alergare toţi cei peste 7.000 de participanţi. Primul nor de pudră colorată va fi la ora 21,00, iar următorul la 21,30.



Traficul rutier va fi restricţionat în zona traseului, zona centrală a oraşului, între orele 17,30 - 22,00, organizatorii recomandând participanţilor să vină din timp la eveniment.



Înscrierile se pot face pe site-ul oficial The Color Run România (www.thecolorrun.ro/bucuresti-night) sau direct în Mega Mall, etaj 2, până în 7 septembrie, între 10,00 şi 21,00. Cei care sunt din alt oraş sau nu sunt în Bucureşti până în 7 septembrie se pot înscrie la cursă în ziua evenimentului, la Biblioteca Naţională a României, în intervalul 10,00 - 17,00.



În România, The Color Run a ajuns la ediţia cu numărul 28, adunând până acum peste 100.000 de alergători în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Oradea şi Mamaia. În Bucureşti, evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Capitalei şi Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti. AGERPRES