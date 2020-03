Tradiții și obiceiuri de Mucenici: Ce trebuie să facă bărbații astăzi pentru a fi sănătoşi tot anul

Creştinii ortodocşi sărbătoresc pe 9 martie cei 40 de mucenici. Potrivit tradiției, gospodinele pregătesc colaci, după reţete specifice zonei în care locuiesc, iar bărbaţii încearcă să respecte un obicei străvechi, să bea 40 de pahare cu vin.



Tradiţia mai spune că cei 40 de sfinţi au fost soldaţi torturaţi până la moarte pentru că nu au vrut să se închine unor idoli şi şi-au păstrat religia creştină. Aşa că, pe 9 martie, gospodinele pregătesc 40 de colaci pe care îi dau de pomană.



În Dobrogea şi Muntenia, colacii sunt fierţi în apă cu zahăr, scorţişoară şi nucă. în Moldova au forma cifrei 8, un simbol al infinitului şi echilibrului divin, şi sunt făcuţi din aluat de cozonac, apoi unşi cu miere şi nucă.



Tot în această zonă, sărbatoarea celor 40 de mucenici coincide cu începerea anului agricol. Oamenii merg la biserică şi iau aghiasmă pentru a stropi câmpurile, fiind convinşi că astfel vor avea o recoltă bogată.



Ce nu trebuie să faci de Sfintii 40 de Mucenici

Este foarte important să respectăm sarbatoarea pentru a avea parte de sanatate si prosperitate in timpul anului.

Crestinii nu trebuie sa se implice in anumite treburi in casa. Nu trebuie sa se spele haine in ziua aceasta si nici nu se face curatenie in casa. Singurele lucruri permise sunt cele care tin de agricultura. Se spune ca ceea ce ce oamenii seamana in ziua Sfintilor 40 de Mucenici va rodi de 40 de ori mai mult. De asemenea, pe 9 martie este bine sa scoti plugul pentru arat.