10 minute de exerciţii pe zi îmbunătăţesc activitatea creierului

Dacă plănuiai să te trezeşti mai devreme şi să faci sport, dar ai amânat alarma din nou şi din nou, iar în cele din urmă ţi-au rămas doar 10 minute, nu este o problemă. Potrivit oamenilor de ştiinţă, 10 minute de exerciţii pe zi sunt foarte eficiente atât pentru corp, cât şi pentru creier, scrie Elite Daily.

Rezultatul unui nou studiu a arătat că aceste 10 minute de exerciţii fizice pot îmbunătăţi memoria. Astfel, data viitoare când vrei să te trezeşti mai devreme, o să îţi aminteşti că ai oprit alarma de şapte ori.

Noul studiu, care a fost publicat în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences, a descoperit ca aceste 10 minute pot să aducă o îmbunătăţire comunicării între diferite părţi ale creierului.

Pentru studiu, cercetătorii de la Universitatea din California şi de la Universitatea Tsukuba din Japonia au studiat activitatea creierului în cazul a 36 de adulţi sănătoşi, imediat după cele 10 minute de exerciţii fizice uşoare (mers, yoga sau tai chi). Pentru a observa efectele asupra memoriei, voluntarii erau rugaţi să se uite la imagini cu diferite obiecte, iar după exerciţii li se cerea să numească obiectele care le-au fost arătate înainte de a face exerciţiile. Cercerătorii au descoperit îmbunătăţiri rapide.