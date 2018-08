Aerul poluat afectează inteligenţa, potrivit unui nou studiu

Aerul poluat cauzează o “uriaşă” reducere a inteligenţei, potrivit unui nou studiu, indicând faptul că distrugerile provocate societăţii de aerul toxic sunt mult mai profunde decât bine-cunoscutul impact asupra sănătăţii fizice, notează The Guardian.

Cercetarea a fost condusă în China, însă este relevantă peste tot în lume, în contextul în care 95% dintre oamenii de pe glob respiră aer nesigur. Oamenii de ştiinţă au descoperit că nivelurile de poluare conduc la scăderi semnificative ale scorurilor obţinute la testele de limbă şi artimetică, impactul mediu fiind echivalent cu scăderea unui an de educaţie din viaţa unui om.

“Aerul poluat poate duce la reducerea nivelului de educaţie cu un an, ceea ce este foarte mult”, a spus un membru al echipei de cercetători şi profesor la Şcoala Yale de Sănătate Publică din SUA, Xi Chen. “Dar ştim că efectul este mai rău pentru cei mai în vârstă, în special pentru cei peste 64 de ani, şi pentru cei cu o educaţie precară. Dacă vom calcula pierderea pentru aceştia, ar putea fi vorba de câţiva ani de educaţie.”

Cercetările anterioare au descoperit că aerul poluat afectează performanţele cognitive ale studenţilor, însă acesta este primul studiu care a examinat oameni de toate vârstele şi diferenţele dintre femei şi bărbaţi.

Aerul poluat duce la moartea prematură a şapte milioane de oameni pe an, însă răul provocat abilităţilor mentale ale oamenilor este mai puţin cunoscut. Un studiu recent a descoperit că aerul toxic duce la creşterea şanselor de deces în cazul oamenilor cu boli mintale, dar creşte şi probabilitatea de apariţie a bolilor mintale la copii. De asemenea, o altă analiză a descoperit că cei care stau în apropiere de şosele aglomerate au mai multe şanse să dezvolte demenţă.

Noul studiu a fost publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences şi a avut la bază rezultatele obţinute de 20.000 de persoane din China la testele de limbă şi aritmetică, între 2010 şi 2014. Rezultatele au fost comparate cu nivelul la care a ajuns aerul poluat.

Bărbaţii sunt mult mai afectaţi decât femeile.