Andreea Sava. 7 greșeli frecvente în stilul de viață care te fac să fii mereu obosit(ă)

Foarte des te simți epuizat(ă) și ai senzația că nu-ți ajunge energia pentru toate lucrurile pe care trebuie să le faci într-o zi? Dacă nu vorbim despre o cauză medicală, este foarte probabil ca problema să fie în rutina ta zilnică. Câteva mici schimbări, nici măcar foarte greu de făcut, te pot face să ai energie toată ziua și, deci, să fii mai performant. Vei descoperi că unele lucruri care te obosesc tu le făceai tocmai ca să ai mai multă energie.

Nu vorbesc aici despre somnul insuficient, pentru că această concluzie este firească. Deci pornim de la premisa că știi că un adult ar trebui să doarmă 7, 8 ore pe noapte, de preferabil de la 10 seara până la 7, 8 dimineața.

Cele mai frecvente 7 cauze pentru oboseală și soluțiile eficiente

1. Ești supraponderal

Pe lângă faptul că orice mișcare, pentru o persoană supraponderală, reprezintă un efort mai mare tocmai pentru că antrenează o greutate mai mare, kilogramele în plus generează și tulburări de somn, adică apnee. Cu alte cuvinte, chiar dacă dormi mult și în intervalele recomandate, te trezești tot obosit(ă). Asta pentru că, în somn, nu respiri normal.

Când o persoană suferă de apnee, respirația i se oprește în somn la anumite intervale. În momentul în care respirația se oprește, te și trezești din somn pentru o scurtă perioadă, chiar dacă nu ești conștient(ă) de asta și nici nu-ți mai amintești dimineața. În aceste condiții, nu ai cum să te odihnești. Deci intră la dietă!

2. Consumi în exces cafea sau alte produse care conțin cofeină

În mod paradoxal, deși cofeina te energizează și crește capacitatea de concentrare, în exces crește activitatea cardiacă și tensiunea arterială iar efectul va fi unul contrar. Aici nu mă refer doar la cafea, ci și ciocolată sau alte produse pe bază de cofeină.

3. Ești deshidratat(ă)

Da, partea cu băutul apei revine obsesiv în articolele mele și nici n-are cum să fie altfel. O s-o spun de câte ori am ocazia: fiecare celulă din corpul nostru are nevoie de apă pentru a funcționa corect. Deshidratarea este principala cauză a oboselii. Inclusiv consumul de cafea duce la deshidratare. Așadar bea multă apă. Am mai zis, eu îmi încep ziua cu o cană de apă de 400 ml, pe stomacul gol.

Continuarea pe andreeasava.ro