Andreea Sava. Top 10 superalimente care nu ar trebui să lipsească din dieta nimănui

Corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a funcționa corespunzător. Iar, dacă mănânci multe dulciuri, produse procesate, ronțănele etc, are nevoie de și mai mulți pentru că aceste alimente “spală” practic rezervele de vitamine și minerale ale organismului. Oricine ar trebui să facă un minimum pentru corpul său, dacă vrea să-l folosească în bune condiții cât mai mult timp.

Un astfel de minimum ar fi să mănânce cât mai des următoarele 10 alimente care vor limita riscul bolilor cardio-vasculare, fiind foarte bogate în antioxidanți și nu numai, vă vor da energie și nutrienți esențiali pentru procesele organismului:

1. Iaurt grecesc

Un probiotic foarte gustos și bogat în calciu.

2. Ulei de măsline

Foarte bogat în antioxidanți și ceea ce numim colocvial grăsimi bune, ajută la reglarea nivelului de colesterol. Cel rău, desigur.

3. Somon

Cea mai bună sursă de acizi grași esențiali Omega 3, alături de alți pești oceanici și fructe de mare.

4. Ciocolată neagră

Cu peste 70% conținut de cacao. Este sățioasă și cu aport ridicat de antioxidanți.

5. Afine

Sursă extraordinară de antioxidanți, vitamina C și fibre.

6. Banane

Ce conțin mult potasiu și vitamina B6.

7. Mere

Extraordinare dacă vreți să slăbiți, sunt sățioase și reglează digestia datorită cantității mari de fibre.

