Beneficiile miraculoase ale unui pahar de apă cu lămâie

Apa in combinatie cu lamaie poate ajuta la multe lucruri de exemplu: ne scapa de kilogramele in plus, sporeste imunitatea si este benefica pentru sistemul limfatic.

Vitamina C din lamaie ajuta impotriva ridurilor si impotriva petelor de pe piele.

Lamaia are un continut ridicat de potasiu care stimuleaza activitatea cerebrala, creste imunitatea organismului si mentine echilibrul la nivelul sistemului nervos.

Consumul de lamaie in combinatie cu apa, poate spori frecventa urinarii, combate deshidratarea, poate combate stresul, constipatia si poate reduce senzatia de foame.

Lamaia este un bun medicament natural care ajuta corpul sa scape de toxine si contribuie la reglarea glandelor suprarenale. Mineralele si vitaminele din continutul lamaii, curata tractul digestiv, scade nivelul zaharului din sange si ajuta la cresterea nivelului de energie in organism.

Se stie ca fara apa nu exista viata. Daca alegi sa consumi apa in combinatie cu lamaie, poti combate foarte multe boli. Apa este un lichid miraculos ce sustine si intretine viata. Viata fara apa nu ar fi posibila.

Apa este solvent universal, majoritatea substantelor naturale putand fi dizolvate de aceasta. Ea este locul unde multe dintre vietuitoarele pamantului isi gasesc hrana sau isi duc existenta. Fara apa, civilizatia noastra ar disparea. Apa este zidul pe care viata se sprijina.