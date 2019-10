Beneficiile mustului asupra sănătății

Pentru că este toamna și perioada când se culeg strugurii, acum este momentul să consumi must. Acesta se obține prin zdrobirea boabelor de struguri, cu tot cu pielițe, semințe și ciorchie, și este bine să-l bei înainte să apuce să fermenteze. În afară de faptul că este o băutură dulce și aromată, trebuie să știi că mustul are beneficii unice asupra sănătății tale.

Datorită proprietăților sale antioxidante, mustul ameliorează circulația sângelui, îmbunătățește elesticitatea arterială și scade riscul de deezvoltare a bolilor cardiovasculare. Polifenolii diminuează pericolul de formare a cheagurilor de sânge și reduce nivelul colesterolului.

Efectele sale benefice nu se opresc însă aici, având influențe pozitive și asupra ochilor. Previne apariția leziunilor pe retină și a degenerescenței maculare, care provoacă scăderea vederii centrale.

Însă și oasele sunt protejate pentru că mustul poate reduce durerile articulare, iar proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare diminuează inflamarea prostatei.

Acesta conține și polifenoli care stimulează sistemul imunitar, anihilând astfel efectele negative ale radicalilor liberi asupra celulelor, prevenind îmbătrânirea pieliii și apariția cancerului.

Deși conține calorii, acesta reduce riscul de dezvoltare a obezității și a diabetului de tip doi. Motivul pentru care mustul nu îngrașă se regăsește într-o substanță numită reservatrol.

Mustul încetinește și evoluția bolii Alzheimer, având o influență pozitivă asupra memoriei și a motricității.

Mustul este ideal în regimurile de detoxificare a organismului și de fortificare a acestuia. Pentru a spori efectele benefice ale acestuia, elimină din dietă carne, alcoolul, cafeaua și ciocolata.

Ce struguri alegi

Dacă vrei să-ți faci singur must, optează pentru struguri bine copți întrucât aceștia sunt mai puțini iritanți pentru intestine, iar strugurii negri au un efect mai puternic decât cei albi. În plus, studiile arată că proantocianidinele din must au efect antioxidant de 20 de ori mai puternic decât vitamina C și de cinci ori mai mare față de vitamina E. Mai mult, acidul tartic din struguri reglează digestia, motiv pentru care combate constipația cronică.