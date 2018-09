Cum ne pregătim organismul pentru frig

Vremea s-a răcorit semnificativ în toată țara și ne pregătim ca temperaturile să scadă tot mai mult. După o vară destul de călduroasă, schimbarea temperaturii reprezintă un șoc pentru organismul nostru iar medicii spun că deja a început și sezonul virozelor. Legumele de toamnă sunt aliații noștri cei mai buni în pregătirea organismului pentru sezonul rece.

Vitamina C sau acidul ascorbic este unul dintre cei mai cunoscuți antioxidanți care face minuni pentru organism. Vitamina C stimulează producția și eficiența leucocitelor. Acestea au un rol esențial în apărarea corpului împotriva infecțiilor cu bacterii și virusuri. De asemenea, vitamina C prelungește funcționalitatea leucocitelor, dezvoltând astfel un sistem imunitar puternic. Vitamina C mai reglează nivelul colesterolului din sânge.

Înainte să dați buzna în farmacii ca să cumpărați suplimente pentru întărirea sistemului imunitar, ar trebui să apelați la cea mai ușoară metodă posibilă pentru întărirea organismului: legumele și fructele de toamnă. Le găsim din belșug prin piețe și sunt foarte bogate în vitamine care ne cresc imunitatea. “Ținând seama că se apropie sezonul rece și că trebuie să ne întărim imunitatea, pentru că deja au și început niște epidemii de viroze și urmează gripa în iarna asta, cred că e bine să începem încă de pe acum să mâncăm legume și fructe de sezon în cantitate mare. Mai ales că multe dintre ele sunt foarte bogate în vitamina C care ne apără de astfel de probleme. Un exemplu foarte simplu este gogoșarul sau ardeiul capia, legume foarte populare în sezon. Este o idee foarte bună să facem acasă și niște murături, varza este foarte bogată în vitamina C, iar murăturile în general își păstrează conținutul de vitamine a legumelor din care sunt făcute”, explică dr. Corina Zugravu, medic nutriționist, pentru Jurnalul.

Printre legumele și fructele de sezon bogate în vitamine și minerale care ajută la întărirea sistemului imunitar și combaterea bolilor se numără ardeii, dovleacul, strugurii, prunele și perele. Acestea pot fi consumate în cantități mai mari pentru a-i oferi organismului doza necesară de vitamine.

10 ALIMENTE CARE ÎNTĂRESC IMUNITATEA

Strugurii – antioxidanți eficienți, valoare energetică importantă

Gutuile – conținut ridicat de vitamine și minerale

Prunele – bogate în antioxidanți

Perele – bogate în vitamine și săruri minerale

Merele – bogate în vitamine

Ardeii – conținut ridicat de vitamina C

Dovleacul – bogat în vitaminele A, B1, B3, B6, C, E și acid folic

Ciupercile – conțin minerale esențiale

Morcovii – bogați în betacaroten

Nucile – aport de grăsimi nesaturate, minerale, vitamina E

Nu ar trebui să evitați nici usturoiul, cunoscut drept un antibiotic natural. Usturoiul este leguma cu cel mai puternic efect antiviral, spun specialiștii. Acesta este bogat în vitamina C, seleniu, zinc, calciu, B1, B2 şi alți nutrienți esențiali.

Evitați prepararea termică a alimentelor

Pe cât posibil, ar trebui să consumați aceste legume și fructe în starea lor naturală, fără să le gătiți prea tare. Prepararea termică îndelungată afectează nivelul de vitamine și minerale din legume, spun specialiștii. “În general preparatul termic mai distruge din vitamine dar nu într-o cantitate foarte mare dacă nu este exagerat. Dacă nu fierbem ore în șir, atunci avem un tratament termic scurt iar vitamina C rămâne prea puțin influențată. Nu trebuie să lungim aceste tratamente termice, dar sigur că întotdeauna salatele sunt mai bune decât ce avem gătit”, mai spune dr. Corina Zugravu.

Cu toate acestea, anumite alimente sunt mai sănătoase după ce sunt gătite. Dacă legume precum ardeiul, usturoiul, broccoli sau sparanghel sunt mai sănătoase proaspete, ceapa, morcovii și spanacul ar trebui consumate gătite. Ceapa sotată sau fiartă este mai sănătoasă deoarece flavonoidele din ea cresc odată cu temperatura la care este gătită. Și morcovii, atunci când sunt gătiți, eliberează și mai multă cantitate de betacaroten care are rol de menţinere a integrităţii celulelor şi ţesuturilor şi de blocare a proceselor oxidative dăunătoare din organism.