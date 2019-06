De ce este bine să consumi cât mai des caise. Beneficii asupra sănătății

Continutul ridicat de beta-caroten si licopen face din caise un important aliment pentru sanatatea inimii. Ambele componente favorizeaza oxidarea colesterolului LDL, fapt care ajuta la prevenirea afectiunilor cardiovasculare. Totodata, caisele contin nutrienti precum vitamina A care ajuta la imbunatatirea vederii, dar impiedica si radicalii liberi sa afecteze celulele si tesuturile.



Efectele degenerative ale radicalilor liberi pot conduce la cataracta sau la dezvoltarea degenerestenta maculara. Studiile arata ca femeile care aveau un continut ridicat de vitamina A prezinta un risc cu 40% mai scazut de a dezvolta cataracta.



De asemenea, caisele sunt o sursa extraordinara de fibre, lucru care aduce o multime de beneficii, printre care prevenirea contipatiei si a problemelor digestive.



Protejeaza vederea



Date raportate intr-un studiul publicat in Arhivele de Oftalmologie arata ca prin consumul a 3 sau mai multe fructe in fiecare zi scade riscul de aparitie a afectiunilor oculare odata cu trecerea anilor. Degenerescenta maculara, prima cauza a piederii vederii la adulti este redusa cu 36% la persoanele care consuma minimul de fructe si legume zilnic.



Daca vei consuma o banana in fiecare dimineata sau o portie de cereale cu lapte sau iaurt, sau o salata verde cu o jumatate de pahar de stafide si seara o caisa vei beneficia de efectele pozitive ale fructelor.





Protejeaza impotriva cancerului de prostata



Cercetatorii sustin ca daca vom consuma alimente care contin carotide si licopen plus ceai verde poti reduce riscul aparitiei cancerului de prostata.



La studiul publicat in Jurnalul pentru Nutritie Clinica au participat 130 de pacienti cu cancer de prostata. Astfel, barbatii care au consumat ceai verde prezentau un risc cu 86% mai scazut de a face cancer de prostata in comparatie cu cei care au refuzat sa consume aceasta bautura.



Rezultate similare au fost descoperite si la barbatii care consumau alimente bogate in licopen, cum sunt tomatele, caisele, grepfrutul, pepenele verde, papaya si guava. Barbatii care aveau o pasiune pentru aceste alimente prezentau un risc cu 82% mai scazut de a dezvolta cancer de prostata in comparatie cu cei care nu consumau alimente care contin licopen.



Consumul regulat, atata de ceai verde, cat si de alimente bogate in licopene, duce la formarea unei protectii mai puternice decat cea formata de fiecare in parte, mai noteaza cercetatorii. http://www.eva.ro