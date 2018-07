De ce îţi este mereu foame noaptea

Este trecut de ora 11, te pui în pat, gata să aluneci în lumea viselor, însă o senzaţie subită de foame nu îţi prea permite să te relaxezi. Pizza, ciocolată, biscuiţi, orice ar fi bun în momentul ăsta. Scenariul ţi se pare cunoscut? Dacă este un lucru obişnuit pentru tine să cauţi prin frigider în apropiere de miezul nopţii, există posibilitatea să te întrebi de ce se întâmplă asta, scrie Elite Daily.

Oamenii de ştiinţă spun că această foame subită noaptea poate fi chiar o chestiune genetică.

În 2013, cercetătorii de la Universitatea pentru Sănătate şi Ştiinţă din Oregon şi Universitatea Harvard s-au unit pentru a descoperi dacă tendinţa de a mânca mult noaptea are vreo legătură cu ritmul circadian, adică cu ceasul tău intern care îţi spune când este momentul să te duci la culcare şi să te trezeşti. Studiul a fost publicat în jurnalul Obesity şi arată că această foame nu are obligatoriu legătură cu ceea ce mănânci ziua, cât de mult şi nici măcar cât, ci are mai multă legătură cu obiceiurile culinare ale strămoşilor tăi.

Cercetătorii au apelat la un grup de voluntari care au fost cazaţi pentru două săptămâni într-o cameră de hotel, fără a avea acces la telefoane, TV, internet şi fără a avea vizitatori. Tot ceea ce puteau să facă era să doarmă şi să mănânce. Luminile au fost strategic diminuate, astfel că participanţii nu putea să-şi dea seama de diferenţa dintre zi şi noapte. Cercetătorii au descoperit că participanţilor le era foame noaptea, indiferent de momentul în care dormeau sau se trezeau.

Cu toate acestea, cercetătorii au afirmat că strămoşii tăi nu sunt în totalitate de vină, ci această foame nocturnă are legătură şi cu propriile obiceiuri culinare. Astfel, dacă îţi este foame noaptea există două posibilităţi:

a) nu ai mâncat suficient în timpul zilei

b) nu ai acumulat suficiente vitamine şi minerale