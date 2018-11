Dieta americană: mănânci din două în două ore

photique/Getty Images/iStockphoto Young woman eating her yogurt Young woman eating her yogurt

Toate femeile visează la dieta-minune care le va scăpa de câteva kilograme în câteva zile. Dieta americană promite să facă acest lucru. Cu ajutorul ei poţi slăbi între 3 şi 5 kilograme în doar patru zile. Cu toate acestea, specialiştii atrag atenţia că nu este un regim de lungă durată şi pot exista efecte negative.

VARIANTA DE 5 ZILE

8.00 - un ceai sau o cafea fără zahăr și o felie de pâine integrală

10.00 - un ou fiert tare

12.00 - 150 de grame de carne slabă (fiartă sau la grătar)

14.00 - 200 de grame de brânză dietetică

16.00 - un pahar cu suc de roșii

18.00 - un cub de brânză topită

20.00 - un pahar (400 de grame) de iaurt dietetic

22.00 - un măr

Dieta americană cu ajutorul căreia vei slăbi câteva kilograme într-un timp destul de scurt nu conţine burgeri, cartofi prăjiţi sau alte mâncăruri specifice americanilor. Mâncărurile din meniu au un aport caloric scăzut şi nu vei depăşi 1.000 de calorii pe zi. Sunt puţine calorii în comparaţie cu cât consumă o persoană zilnic, însă nu te vei înfometa pentru că regimul este împărţit în opt mese pe zi şi vei mânca din două în două ore. „În medie, o persoană obişnuită consumă cam 2.000-3.000 de calorii pe zi. Această dietă americană propune cel mult 1.000 de calorii zilnic, un număr destul de mic dacă stăm să ne gândim, dar aici e şi cheia. Acest consum mic ne va ajuta să slăbim mai repede. Alimentele din meniu sunt bune, dar personal nu recomand diete atât de stricte. Este ok pentru o perioadă de 4-5 zile. Să-i spunem că e un fel de post sau detoxifiere, însă în niciun caz mai mult. Cei care ţin această dietă ar trebui să ştie că de obicei un kilogram, două, pe care le vor da jos de obicei sunt reţinerile de apă, nu neapărat grăsime”, explică antrenorul de box şi fitness Adrian Bogdan.

Sucul de roşii, inamicul grăsimilor

Dieta americană are două variante, de patru şi cinci zile. Partea bună este că meniul este identic pentru fiecare zi şi nu trebuie să-ţi baţi capul cu prea multe alimente şi variaţii. Mesele se iau la aceleaşi ore şi în aceeaşi ordine. Pentru unii acest lucru poate fi plictisitor, dar având în vedere că regimul durează doar cinci zile, nu este atât de deranjant. Varianta de cinci zile cuprinde cafea sau ceai fără zahăr cu pâine integrală, carne, brânză dietetică, iaurt dietetic, mere şi suc de roşii. Meniurile pentru patru zile au mai puţine lactate şi mai multe fructe. Sucul de roşii nu lipseşte din nicio variantă. „În general, în diete, eu aş scoate lactatele. Ştiu că e la modă să spui că suferi de intoleranţă la lactate, însă am foarte mulţi clienţi care au slăbit mai uşor şi spun că se simt mai bine după ce au eliminat lactatele. Adevărul este că ne balonează, ne umflă. Am cliente care spun că şi tenul li s-a curăţat după ce au renunţat la lactate. Sigur, trebuie să vă urmăriţi organismul şi să consultaţi un nutriţionist, nu faceţi nimic după ureche sau că aşa aţi auzit. Cât despre sucul de roşii, pot spune că aduce doar beneficii. Roşiile stimulează producţia hormonului numit leptină, un hormon responsabil cu controlul apetitului, reglarea metabolismului şi reducerea greutăţii corporale. Asta pe lângă faptul că sucul de roşii vine cu un aport important de vitamine”, mai spune antrenorul de box şi ftness.

VARIANTA DE 4 ZILE

MENIU A

8.00 - o ceașcă de cafea fără zahăr

10.00 - un ou fiert tare

12.00 - un măr

14.00 - 100 de grame de carne slabă la grătar și o felie de pâine integrală

16.00 - două mere

18.00 - un pahar cu suc de roșii

20.00 - 100 de grame de brânză de vaci

MENIU B

8.00 - o ceașcă de cafea fără zahăr

10.00 - un ou fiert tare

12.00 - o lingură de stafide sau un măr

14.00 - 50 de grame de brânză

16.00 - un măr

18.00 - o felie de pâine prăjită

20.00 - o cană de ceai de soc fără zahăr

Specialiştii atrag atenţia că dieta americană nu trebuie ţinută mai mult de cinci zile şi nu trebuie repetată prea des. Poate fi o formă de detoxifiere sau o soluţie de urgenţă înainte de un eveniment important. Înainte de a ţine o astfel de dietă, consultaţi şi un medic pentru a fi siguri că nu vă puneţi în pericol sănătatea.

Dietă strictă = mai puţină mişcare

O dietă care vine cu puţine calorii şi restricţii mari înseamnă şi o energie mai scăzută a organismului. Nu vă forţaţi şi nu faceţi sport intens în această perioadă. Antrenorul Adrian Bogdan recomandă exerciţii simple şi uşoare sau o plimbare de 30 de minute pe zi.