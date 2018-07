Cateva principii fundamentale care te ajuta sa slabesti

Nu exista o reteta universala pentru slabit sau un regim magic. Fiecare organism reactioneaza in felul lui, unele se supun, altele se revolta, refuzand cu incapatanare sa se desparta de kilogramele in plus.

Depinde de metabolismul fiecaruia, de obiceiurile si stilul de viata. Fireste, oricine este liber sa recurga la o metoda strict stiintifica, dar trebuie sa inteleaga ca va fi un drum dificil, prin de compromisuri si sacrificii.

Un somn sanatos

Unii oameni au nevoie de mai multe ore de somn decat altii, dar dietologii subliniaza la unison cat de folositoare este trezirea la ore matinale. Studiile stiintifice au demonstrat ca, daca o persoana nu se odihneste cat trebuie, toate discutile legate de "dimineti productive" sunt egale cu zero. Mai bine dormi mai mult, pentru refacerea metabolismului.

Mancatul seara

Specialistii afirma ca este un obicei prost, periculos, cu efecte negative asupra somnului. Cu alte cuvinte, este ceva imposibil de acceptat. Experimentele au demonstrat insa ca 150 de calorii de proteine functioneaza mai bine decat orice somnifer, favorizand metalismul in ansamblul lui. Altfel spus, se poate ciuguli ceva inainte de culcaare, dar putin.

Respiratie adanca

Si ea ajuta la eliminarea kilogramelor in exces. Inspirand adanc, sangele asimileaza mai intens oxigen, ceea ce inseamna ca procesul de oxidare se deruleaz mai usor si cu rezultate mai bune. De altfel, gimnastica respiratorie este, se pare, o inventie extrem de utila.

Apa rece

Studiile de specialitate au aratat ca apa rece stimuleaza metalismul mut mai eficient decat cea calda. Un pahar de apa proaspata inainte de masa creaza mai repede senzatia de satietate si ajuta la prelucrarea alimentelor consumate. Totusi, nu trebuie sa exagerati: este ficienta o jumatate de litru de astfel de apa pe zi.

Exercitii

Sunt doua abordari: "mai de durata si mai mult", "mai putin, dar mai intens". A doua este mai eficienta din punctul de vedere al arderi de calorii. Cateva exercitii executate fara pauza, dar intr-un ritm mai alert si cu putin mai multa concentrare ofera un rezultat spectaculos comparativ cu antrenamentele lungi, dar lipsite de vlaga.

Ciocolata

Un produs delicios, dar cu foarte multe calorii. In acelasi timp insa, ciocolata contine multe alte substante folositoare, precum serotonina, care usureaza intreg procesul de slabire. Cu alte cuvinte, 40 de grame de ciocolata pe zi nu este un rasfat, ci o necesitate.