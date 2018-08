Cum să ai un ten de porțelan cu ajutorul rozmarinului

In fiecare tara, femeile păstrează rețete traditionale pentru frumusete, însă cele care dețin cele mai eficiente formule sunt grecoaicele.

Unul dintre exfoliantele folosite cel mai des este sarea de mare. Se amesteca doua linguri cu sare cu putina apa si cu ulei de masline si se maseaza usor, cu miscari circulare, fata proaspat curatata. Sarea de mare se foloseste cu succes si pentru stimularea circulatiei si reducerea celulitei. Grecoaicele au descoperit ca oregano le este de un real ajutor pentru a avea o piele ferma si neteda. Tocmai de aceea, condimentul este adaugat in ulei de migdale, susan sau floarea-soarelui, iar seara, inainte de culcare, se maseaza temeinic, pana intra in piele. La final se inlatura surplusul cu un servetel. Din ritualul de frumusete al grecoaicelor este nelipsita si mierea, cunoscuta pentru efectele sale antiseptice, antiiritante, calmante, tonifiante pentru toate tipurile de piele. De doua ori pe saptamana se recomanda masaj cu miere, amestecata cu cateva picaturi de suc de lamaie. Gomajul se face cu miscari usoare atat in zona fetei, cat si pe corp, insistand pe coapse.

In ceea ce priveste iaurtul grecesc, acesta are rolul de a lupta cu tenurile acneice si de a sterge ridurile usoare. Se intind doua linguri cu iaurt pe fata, se lasa sa actioneze o jumatate de ora, apoi se clateste. Rezultatul este uimitor! Un ten ofilit? Rozmarinul rezolva urgent problema. Din doua lingurite cu planta si o cana cu apa se prepara o infuzie, se lasa la racit, se strecoara si se pulverizeaza in fiecare dimineata pe fata si pe gat, curatate bine in prealabil. Pentru un efect maxim, seara se pun comprese tot cu infuzie de rozmarin, care se pastreaza 15 minute. Pentru un luciu deosebit al parului, grecoaicele folosesc otet de rozmarin. Modul de preparare este urmatorul: peste un litru de otet de mere se toarna o jumatate de cana cu rozmarin. Se lasa la macerat doua saptamani. Se adauga o cescuta cu otet la un litru de apa si se clateste parul dupa ce a fost spalat. Pentru un ten imbatranit, frumoasele Greciei apeleaza la uleiul de masline, cu care-si maseaza fata timp de cateva minute, o perioada de trei saptamani.

Sursa: bzv.ro