Dieta cu mămăligă e... dieta curtezanelor! Slăbești 15 kilograme într-o lună

Dieta cu mămăligă nu este, de fapt, o noutate şi nici autohtonă nu este. Dieta a fost utilizată încă de la sfârșitul veacului al XVII-lea, în Italia, de către doamnele din înalta societate și curtezane care voiau să intre uşor în... corsete. E curios și felul în care porumbul, aliment popular în culturile mayașă și aztecă, a ajuns pe continentul european, după descoperirea și cucerirea Americii. Primii care l-au integrat în cultura lor nu au fost europenii, ci turcii, de la care l-au preluat apoi italienii, pe filieră venețiană. De unde și numele de „grano turco” (grâu turcesc) pe care l-a avut în trecut.



Uitată vreme de secole, DIETA CU MĂMĂLIGĂ a fost „reabilitată” de profesorul american de origine italiană Mario Ferruzzi, de la Universitatea din Purdue, Indianna. El remarca, pe lângă virtuțile sale pentru subțierea taliei, și alte calități ale mămăligii și ale terciului de porumb: bogăția în vitaminele A și C, precum și în caroten, luteină și zeaxantină şi are capacitatea de a preveni cancerul (mai ales a cancerelor aparatului digestiv) și a altor boli grave digestive, considerând că o persoană creativă din punct de vedere culinar va vedea întotdeauna versatilitatea acestui preparat, incluzându-l în meniul zilnic.



În ce constă DIETA CU MĂMĂLIGĂ?



Micul dejun:



Se prefera mamaliga fierbinte, cat mai cruda, amestecata in mod traditional cu un ou moale si cu lactate (unt, smantana, iaurt).



Servirea unui astfel de mic dejun nu trebuie sa depaseasca ora 9.00.



Ceaiurile necofeinizate (de fructe de padure) trebuie servite fierbinti si indulcite, dar numai in cazul in care nu ai probeleme de sanatate ce implica excluderea de la consum a dulciurilor.



Evita saraturile de orice fel, inainte si micul dejun.



Dejunul:



Este recomandat ca la o "cura de mamaliga¬ (care trebuie sa dureze minim 70-80 de zile) sa iei masa in jurul orei 11.30, maxim 12.10, deoarece substantele din porumb se absorb cu mare greutate in perioada scaderii glicemiei, care e de obicei in jurul orelor 13.



E indicat consumul de mamaliga asociat unei diete cat mai sarace in grasimi, uleiuri, care contin alti acizi grasi ce vor concura cu cei din porumb.



Consuma 100-150 ml vin rosu dulceag, imediat dupa masa, evitand bauturile citrice carbogazoase si in niciun caz bauturi cofeinizate sau cafea.



Nu exagera cu consumul de sare, chiar daca meniul o cere.



Cina:



Mananca aperitive foarte sarate sau chiar saramuri ori muraturi, pe stomacul gol, cu 5-10 minute inainte de cina.



Ora ideala pentru cina, in timp ce tii aceasta dieta, este 21-21.30. Daca resimti senzatia de foame in jurul orelor 19.30-20.30, bea un pahar de 150 ml de lapte batut sau iaurt cu 2-3 feliute de paine.



In timpul cinei se recomanda sa se consume bere, in cazul in care painea este inlocuita total cu mamaliga. Nu depasi 0,3 litri de bere in timpul mesei. Este de preferat berea neagra, atat in timpul mesei, cat si dupa, aceasta substituind in proportie de 98% continutul in vitamine din paine.



Autorii curei garanteaza ca dupa cinci zile de cura cu mamaliga vei slabi cel putin 3 kilograme, iar intr-o luna dai jos in jur de 15 kilograme.



