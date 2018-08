Dieta cu pepene: Slabesti 3 kilograme in trei zile!

August, luna pepenilor! Efectul benefic pe care acest fruct il are asupra organismului este foarte bine cunoscut. Pepenele poate fi folosit, totodata, si pentru a scapa de kilogramele in plus.

Ideea este de a face din pepene ingredientul principal al regimului alimentar zilnic. Totusi, avand in vedere continutul foarte slab de calorii, meniul trebuie sa cuprinda si cateva alte produse.

Iata cum ar putea arata una dintre dietele cu pepene

Mic dejun: Doua felii de pepene si 200-250 de grame de branza de vaci degresata.

Gustare intre mese: Doua felii de pepene.

Masa de pranz: Trei felii de pepene si o portie de supa de legume.

Gustare intre mese: Doua felii de pepene si 50 de grame de branza slaba.

Cina: Doua felii de pepene si 150 de grame de carne sau peste inabusite sau la gratar.

Autorii acestei diete afirma ca in numai trei zile se poate slabi trei kilograme. Sub nici o forma nu se recomanda ca acest regim sa fie urmat mai mult de cinci zile consecutive. Este nevoie de o pauza de cateva zile, dupa care se poate relua. Mare grija in zilele de "relaxare", pentru ca toate kilogramele pierdute se pot pune foarte usor la loc.

Atentie! Dieta cu pepene nu este recomandata persoanelor care prezinta un nivel ridicat de zahar in sange, precum si celor care au probleme cu rinichii. Oricum, inainte este nevoie de sfatul medicului, care poate indica si alte alimente ce pot fi introduse in meniu.