Slabesti rapid cu dieta japoneza!

Semintele de in, elementul central al dietei japoneze, ajuta nu doar la slabit, dar amelioreaza starea unghiilor si a parului, curatand, totodata, organismul de toxine.

Ajungand in organism, semintele de in, bogate in antioxidanti, se umfla generand senzatie de satietate. Se spune, printre altele, ca aceste seminte au darul de a intineri omul.

1. Dieta pe baza de kefir

Daca trebuie sa slabiti in timp record, recurgeti la dieta elaborata de cercetatorii niponi. Esenta ei consta in a consuma kefir cu seminte zdrobite.

Se iau patru linguri de seminte de in, se lasa in apa la inmuiat aproximativ 30 de minute, se usuca si se piseaza. Praful astfel obtinut se amesteca intr-un litru de kefir. Se consuma in portii egale de cinci ori pe zi in loc de masa.

Nu uitati sa beti apa. Persoanele care nu pot rezista mai mult de doua zile, trebuie sa renunte.

2. DIeta cu biscuiti

Amestecati faina de grau cu seminte de in, fulgi de ovaz, apa, miere si sare. Se obtine o coca din care decupati diferite forme de biscuiti.

Asezati-le in tava si puneti la cuptor pana se rumenesc usor. Trebuie coapte la foc moderat spre mic. Sunt foarte bune si deosebit de folositoare.