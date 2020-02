Lipsa timpului nu mai e o scuză: iată cum te poți antrena simplu cu ce ai prin casă

N-am timp sau bani de sală nu sunt deloc motive serioase pentru a nu face mișcare. Nu ai nevoie de nimic altceva decât de voință pentru a avea grijă de tine. Și pun egal între mișcare și grija pentru propria sănătate fiindcă lipsa ei duce, pe termen lung, la probleme majore. Nu sunt nici scuze pentru a nu arăta așa cum ți-ai dori, dacă îți plac siluetele atletice și tonifiate. Ani de zile, eu n-am călcat pe la sală iar acum merg doar o dată pe săptămână și este vorba despre antrenamente de MMA, nu fitness.

Am făcut doar acasă antrenamente funcționale cu propria greutate sau adăugând greutăți la anumite exerciții și asta fac și acum. Am început cu exerciții simple, apoi le-am tot variat, am început să și alerg chiar dacă nu-mi place dar îmi displace mai tare ideea că nu pot să fac ceva. :)) Totuși, există lucruri mai solicitante decât alergarea. Și mai interesante. Alerg doar atunci când logica a ceea ce vreau să obțin în momentul respectiv o impune.

Revenind, însă, la subiect. Nu e nevoie nici să mergeți la sală, nici în parc pentru a face mișcare și nici să vă dați programul peste cap. Puteți să vă antrenați acasă foarte simplu, eficient și fără nicio investiție. De exemplu:

1. Exerciții pe canapea

Dacă nu vreți să faceți fundul cât canapeaua, puteți face pe ea exercițiile de mai jos, în timp ce vă uitați la TV. Nu vă incomodează cu nimic și nici timp suplimentar nu vă trebuie. Să fim multi-tasking. :))