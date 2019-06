Lista alimentelor care ascund zahăr

Consumul uriaș de zahăr la care a ajuns populația în acest moment este și principalul motiv pentru care obezitatea a devenit o problemă foarte serioasă în lumea civilizată. Iar problema cu zahărul nu este numai că îngrașă ci stă și la baza altor afecțiuni, despre care am vorbit pe larg AICI. De asemenea, în același articol, am dat și care sunt înlocuitorii sănătoși pentru acesta fiindcă nu, îndulcitorii sintetici nu sunt o soluție. Nu doar că sunt nesănătoși dar, contrar ideii larg răspândite, de fapt îngrașă. Aveți în aceeași postare explicația doctorului Mencinicopschi în care eu am încredere 100%.

Problema, însă, nu este doar cu zahărul rafinat pe care îl mâncați ca atare. Adică dacă spuneți, de mâine, că nu mai folosiți zahăr, nu înseamnă că ați și rezolvat pe deplin problema. Și asta pentru că este foarte probabil să îl consumați în alte forme, fără să vă dați seama. Tocmai de asta, iată

7 surse ascunse de zahăr

1. Băuturi răcoritoare, patiserie, dulciuri

Practic orice produs care are un gust dulce conține zahăr într-o formă sau alta. Nu spun că trebuie să renunțați de tot la el. Ci doar să-l consumați cu măsură sau să-l înlocuiți, așa cum am explicat în articolul spre care am dat link mai sus.

2. Cereale și făinoase, inclusiv integrale

Acestea sunt sursă de glucoză ceea ce este bine, este varianta cea mai bună de glucide. Trebuie, însă, să țineți cont de asta atunci când vreți să slăbiți. Dacă nu sunt integrale, atunci problema se complică fiindcă, în general, acestea au încărcătură glicemică foarte mare.

3. Produsele lactate cu arome

Iarăși, dacă au și cea mai mică tentă de dulce, înseamnă că au în conținut o formă de zahăr. Fără discuție. Așa că trebuie să citiți cu atenție etichetele.

