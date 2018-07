O nutriţionistă povesteşte despre importanţa unui strat de grăsime

Nutriţionista Lyndi Cohen a vorbit pentru Daily Mail despre motivul pentru care “un strat de grăsime” pe burtă este, în realitate, bun pentru tine.

Nutriţionista, în vârstă de 28 de ani, din Sydney, a recunoscut că s-a chinuit să scape de kilogramele în plus din jurul taliei cu fiecare dietă. Însă, în cele din urmă, a învăţat să-şi iubească formele, după ce a realizat rolul pe care grăsimea îl are.

“Am un strat de grăsime care stă pe muşchii mei. De fiecare dată când încerc să scap de el, corpul se opune. Este un chin”, a spus aceasta pe Instagram. “Ani de zile am încercat să scap de acele kilograme cu diete după diete. În cele din urmă, am realizat că nu e nimic în neregulă cu corpul meu şi cu metabolismul meu. Şi că poate – nu sunt făcută să pierd acea greutate << extra >>.”

Lyndi, care a reuşit să piardă 20 de kilograme într-o uimitoare transformare, a explicat cum acel strat de grăsime în plus o ajută să se menţină în formă şi să fie sănătoasă. “Această greutate în plus este cea care îmi menţine echilibrul hormonal, starea de spirit stabilă şi energia ridicată”, a explicat Lyndi. “Deşi această grăsime în plus înseamnă că nu voi avea niciodată un six-pack, este un preţ mic de plătit pentru un corp energic şi sănătos”.