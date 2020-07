Viața fără riduri. Top 6 grupe de alimente care mențin pielea tânără și frumoasă

Ne străduim să ne menținem tinerețea cât mai mult, însă vine inveitabil momentul în care observăm cum acea linie fină din jurul ochilor sau de pe frunte se transformă ușor în rid. Deși produsele cosmetice pot ajuta foarte mult, cel mai indicat este să ne menținem pielea sănătoasă printr-o dietă echilibrată.

Iată câteva alimente care ajută la mentinerea tenului tânăr și sănătos mai mult timp.

1. Alimente care ajută la refacerea colagenului

Colagenul este acea proteină din corpul nostru care menține toate celulele lipite și ajută la creare de țesut conjunctiv, foarte important pentru o piele frumoasă, dar nuă numai. Aproape 30% din proteinele din corpul nostru sunt sub frma de colagen. de-a lungul timpului, aceste proteine se deteriorează, iar efectul este cel mai vizibil la nivelul pielii. Iar deoarece corpul nostru nu mai produce același nivel de colagen ca atunci când suntem copii, este foarte important să mâncăm alimente care pot ajuta la reducerea efectelor neplăcute estetic care apar mai târziu în viață. Iata câteva dintre aceste alimente:

* Morcovi

* Cartofi dulci

*Fructe de mango

* Roșii

* Dovleac

2. Alimente bogate în Vitamina C

Vitamina C este la fel de importantă pentru piele ca și colagenul. De fapt, vitamina C sustine refacerea colagenului. Vitamina C oferă pielii un aspect plăcut, luminos, dar ajută și sitemul imunitar. De aceaa, este foarte important să adăugăm în dieta noastră zilnic alimente cu un conținut cât mai mare de vitamina C, precum:

* Legumele: ardei gras roșu și galben, pătrunjel, roșii uscate, brocoli și conopidă, napi

* Fructe: guava, kiwi, portocale, piersici, căpșuni, lămâi

3. Alimente bogate în Acizi grași Omega 3

